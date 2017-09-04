〈親子會客室〉忘記帶東西 家長別跑腿

2017-09-04

文／墨客

班親會時，幾位家長端坐在教室，初次瞧見新的老師，心裡總有一些期待、不安與盤算，究竟自己的孩子會遇到怎樣子的老師呢？

一位家長在會後，有點擔心地問我：「老師，你會不會要求孩子要負責任？」她說她的孩子從小個性就很懶散，一、二年級的時候，常會忘記帶聯絡簿、餐具，於是一通電話，家長就專程送來，送久了之後，發現「電話」好像可以解決一切……家長坦承，是她自己對孩子過份溺愛，怕孩子沒帶東西會受到處罰。

我告訴家長我是一位會要求孩子盡責任的老師，也舉了一些例子讓她參考。例如，當孩子忘記帶東西到學校時，不要每一次都協助處理，可以試著讓孩子想辦法（也許是和同學共用、向別班的同學借、自行在書包裡放一份備份的），如果真的想不到辦法，便讓孩子接受班級的處分公約；當孩子有了這樣的經驗之後，以後就會把「忘了」的事件，當做重要、在乎的事來看待，否則，孩子覺得只要撥電話就可以達到目的，永遠無法學習責任感。

家長平常可以帶孩子一起看聯絡簿，一項一項地核對是否完成，讓孩子自己做個小記號以示確認；可以讓孩子自己完成一件家事，請孩子說說看如何完成、接下來的步驟是怎樣、覺得自己做得滿意嗎？可以交代一件長期任務給孩子，每天自行做紀錄，並每日檢核，養成每天把它當做必做的項目；可以和孩子約一個時間在哪裡見面，如果時間錯過，則失去機會，養成對時間的責任感。

這種責任感的培養，是要在平常中慢慢累積的，要告訴孩子一個觀念：做事情並非做給別人看的，而是為自己的行為負責。我相信，只要家長能利用一些智慧，應該就能養成孩子負責任的好本領了。