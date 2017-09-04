〈異同OPEN講〉同志別矮化自己

2017-09-04

文／蔣明白

同志「愛你到永遠」PO了一篇〈做為中年同志的感慨〉：歲月不饒人，曾經年少的我已是中年了，我感謝現在社會越來越能接受同性戀了，讓我們生活得開心快樂；但是，是我們自己做的事讓別人歧視我們、看不起我們，同性之間談情說愛正常交往都沒有什麼，但現在許多人不是為了找同性之間愛人，而是為了性，群交、亂交、亂七八糟什麼都有，讓同性之間純潔的聖地變成了濫交場地……

而面對這篇對同志和非同志都可能引起誤導的感慨，或許我也該說說我的「感慨」。

首先，我不能理解為什麼要「感謝現在社會越來越能接受同性戀」，因為這就好像不去宣導《兩性工作平等法》和《性騷擾防治法》的正確觀念，反而是要求女性去向異性戀沙文主義說謝謝：由於所有的男性高抬貴手，不會再以言語或肢體騷擾女性，所以我們要感謝現在社會越來越能尊重女性了……

其次，到底憑什麼認定是同志「自己做的事讓別人歧視我們、看不起我們」？請問，滿街林立的色情酒店、理容院、按摩中心、護膚店，難道是供同志消費的嗎？或者，找小模或傳播妹陪酒、舉行換妻或轟趴活動，乃至假旅遊之名組織買春團或砲兵團，不也都是異性戀男士的行為嗎？因此，濫交或許可以歸咎為某些男人的劣根性，卻和同性戀或異性戀沒有必然關聯啊！

更離譜的是，這篇感慨文似乎充滿「大男人思想」，因此文中所說的「同志」，完全忽視了女同志的存在，請問：女同志就不是同志嗎？而她們即使做到了潔身自愛，就有受到社會比較多的支持和肯定嗎？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）