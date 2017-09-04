〈三代同堂樂〉思念 是一種愛

2017-09-04

文／吳娟瑜

她是演說會的主辦人，看她嘻嘻哈哈，與人為善，我猜想她是開心喜樂的人。不料，在演說結束前1分鐘，她突然舉手發問：「吳老師，我的老公走了10年，我還是每天想念他，怎麼辦？」

當時已屆下課時間，回答只能簡短，我說：「那就拚命地想念他啊！」其他學員聽了都哈哈大笑，只有我注意到站在身旁的她，臉上是一陣愕然。

我覺得自己回答得很殘忍，讓失去老公的她沒有得到理解和關心，還自以為幽默地開她玩笑。幸好下課後，她站到我身旁詳述終身的摯愛，如何在婚姻關係中，處處疼惜她、照顧她。

「像這樣好的老公，不想念也難。想念他，就是妳和他親密在一起的時候，這樣的感覺是不是也很幸福啊？」

當我把她的「疑問句」改成了「直述句」，人生不再去問「為什麼想念他？」改成了「就是想念他！」相信這樣的想念也是很幸福的恩典了。

三代同堂的家庭裡，多少爺爺奶奶渴望自己的懿行美德能夠代代相傳，這些無形的傳家寶也是子子孫孫把長輩活進心坎裡的方式。

如果問：「百年之後，你將活在多少人的心中？」多數的人可能為之緘默；多少人？會不會10根手指頭都數不到？當然反應激烈的人可能說：「我連現在活下去的條件都沒有，又如何管到以後別人的想法？」

2017年6月3日，在飛往昆明的飛機上，巧遇隨佛禪師，請安之後得贈大作《隨佛行道》，書中一句話解答得好。隨佛禪師說：「生命最可貴的事情並不是活多久，而是能夠被自己在乎的人深深地記在心裡。」

這句話點出了家族親友之間記住對方的可能性，也說明了許多創作者以寫作、音樂、電影、戲劇、畫作、多媒體、手藝等各式各樣的方式，讓懂他、愛他、受他影響的人長長久久地記住了他。

〈愛的延續〉思念 更是種力量

說起來，那位被老婆朝思暮想的丈夫，豈不也是幸福的人？在世的時候，他只是單純地對老婆好，卻也得到老婆（被自己在乎的人）的思念，這對雙方而言，也是相愛的延續。

李姊，是另一位用生命的故事在教導我的人。我們在游泳池相識，閒聊之餘，我如獲至寶地親近她。因為當年她可是職場上的女強人，跑遍歐洲各國去考察、去見客戶。

退休後的她洗盡鉛華，絕不眷戀過往的叱吒風雲，就是和老公過著閒雲野鶴的退休生涯。一年多前，在市區和李姊偶遇，卻大吃一驚。

她整個人瘦了一圈，精神萎靡不打緊，連原本美麗的面貌也大為走樣。在關心的問候下，才明白是由於老公走了，讓她深受打擊。如果愛一個人的結果是如此這般的痛苦，那麼，是不是不要相愛就好了？

錯了！我的答案是錯的。

就是因為有著老公的愛，儘管李姊一時難以適應夫妻生死分離而消沉，然而經過憂鬱情緒的低谷，她回想起這一生走來，不知道克服了多少工廠經營的困境，老公從來就是無怨無悔地了解她、支持她，於是她聽從醫生的建議──重新走進人群。

有一天，在公園裡，她真的走進人群，走進一群全數是男人的三教九流裡，那些男人有的唱歌，有的說笑話，有的高談闊論，她說：「我每天心情哭喪地走進去，卻又笑嘻嘻地走出來。」

李姊在最近的碰面裡，她一掃近1年來的陰霾，容貌精神恢復秀麗模樣，泡在游泳池的熱水浴裡，她告訴我：「想念老公，讓我有了活下去的力量。」