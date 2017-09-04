零雨／武陵農場寫生 － 致秀美、素如、玉娟

2017-09-04

◎零雨

我想塗抹這些大山

把它塗成黑色

或墨綠

昨天晚上

觀星時大家吟著

星垂平野闊

但我冷得打顫

口齒不聽使喚

還好，星星真的很大

一個人從黑暗中來

帶著手電筒

亮光堅定而固執

走過我們身邊

並且呼喚

一起走走吧

那時山是黑的

路也是黑的

人也是黑的

第二天早晨

才看到那個人

上衣是紅色

才看到對面的山

在窗玻璃上變成綠色

淺綠，以及墨綠

我們把手電筒收起來

山的背後伸出另一支手電筒

把我們照得熱呼呼的

我們的臉，就和山一樣

就是所謂的陰面，和陽面

的那種亮光

和宇宙的亮光互相輝映

然後我們出外寫生

坐在松樹下，一個接一個

拿出宣紙、硯台、毛筆

磨一陣子墨，蘸上水，就開始塗抹

每個人都像是活了一千年的人

當然，還有一個孤僻的亭子

茅草的屋頂，木頭的柱子

上面還有對聯

──字也像是寫了一千年的字

我們就合力把它搬移過來

總計我們帶走了五棵松

兩座涼亭，七名遊客

一間石頭瓦房

好幾座

一會兒黑一會兒綠的大山

是的，我們把武陵搬進了

宣紙裡面──

想要把涼亭化身為倪雲林

坐過的涼亭

想要把松樹化身為陶淵明

盤桓過的松樹

想要把自己化身為海拔

二千八百八十公尺的武陵人

雖然不知桃花源是否是真的

在裡面

但我們是真的

在武陵裡面