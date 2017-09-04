零雨／武陵農場寫生 － 致秀美、素如、玉娟

◎零雨
我想塗抹這些大山
把它塗成黑色
或墨綠
．
昨天晚上
觀星時大家吟著
星垂平野闊
．
但我冷得打顫
口齒不聽使喚
還好，星星真的很大
．
一個人從黑暗中來
帶著手電筒
亮光堅定而固執
走過我們身邊
並且呼喚
一起走走吧
．
那時山是黑的
路也是黑的
人也是黑的
．
第二天早晨
才看到那個人
上衣是紅色
．
才看到對面的山
在窗玻璃上變成綠色
淺綠，以及墨綠
．
我們把手電筒收起來
山的背後伸出另一支手電筒
把我們照得熱呼呼的
．
我們的臉，就和山一樣
就是所謂的陰面，和陽面
的那種亮光
和宇宙的亮光互相輝映
．
然後我們出外寫生
坐在松樹下，一個接一個
拿出宣紙、硯台、毛筆
磨一陣子墨，蘸上水，就開始塗抹
每個人都像是活了一千年的人
．
當然，還有一個孤僻的亭子
茅草的屋頂，木頭的柱子
上面還有對聯
──字也像是寫了一千年的字
我們就合力把它搬移過來
．
總計我們帶走了五棵松
兩座涼亭，七名遊客
一間石頭瓦房
好幾座
一會兒黑一會兒綠的大山
．
是的，我們把武陵搬進了
宣紙裡面──
．
想要把涼亭化身為倪雲林
坐過的涼亭
想要把松樹化身為陶淵明
盤桓過的松樹
想要把自己化身為海拔
二千八百八十公尺的武陵人
．
雖然不知桃花源是否是真的
在裡面
但我們是真的
在武陵裡面