〈上班族面面觀〉無法拒絕的LINE文化

2017-09-04

文／林書瑜

那天，新聞上出現了聳動的標題「全台首例：老闆下班LINE員工，判定要給加班費」，不曉得多少人對這樣的新聞，心有戚戚焉？

若依人口比率估算，台灣人使用LINE的密度是全球第一，台灣人瘋LINE，每十個人中就有七人使用LINE，然而，這之中又有多少比例是老闆也瘋LINE？根據尼爾森的調查指出，用戶在LINE上最常從事的行為，第一名為「親友傳訊通話」，占百分之九十四；而第二名就是「工作討論聯繫」，占了百分之七十一，這是多驚人的數據。

我是一名補教業的主管，除了上班時間經常要接到老闆LINE過來的交辦事項之外，下班、休假時間也是。從2016年起，老闆也開始依照工作職分，建立大大小小的LINE群組，大的群組裡大概有四十位成員、小的群組裡約有五位成員。

身為主管，至少同時加入三個以上的群組裡，除了回應上級的LINE訊息，還得處理下屬的LINE訊息，一天下來真的是LINE不停，滑到經常你自己都不知道在哪一個對話框裡了。

通訊軟體的便利性，讓老闆開始習慣更多的臨時交辦事項，甚至把LINE當成備忘錄在使用，可怕的「已讀」功能，讓員工即使是下班時間的「不回」也被做記號，新進的員工使用LINE告知請假或離職的比例也愈來愈高，LINE在不知不覺中已經成為每間公司內建的軟體配備了，如何解除下班時間LINE不停的警報，恐怕是上班族共同的心聲！

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事