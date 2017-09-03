〈看門道評味道〉茶葉滷蛋超香嫩

2017-09-03

文／梁瓊白

只要走進超商，首先聞到的都是茶葉蛋的味道，這項全年有上億商機的商品，已然成為超商成本最少、獲利最高的小金雞，也是每家超商都一定有的食品。只是那鍋長年浸泡在鋁質內鍋的湯汁中的蛋，除了方便，是否更該考慮食安？

無論茶葉蛋或滷蛋，如果一直用湯汁滷熟至入味，而且又在持續加熱狀態下保溫的話，口感是很乾硬的，偏偏消費者又都喜歡挑上色比較深、鍋底比較熱的，覺得比較入味，其實這種蛋對老人和小孩都不安全，容易噎，如果喜歡吃，只有自己做才能控制蛋的熟嫩度。

坊間的溏心蛋、溫泉蛋，甚至早餐的太陽蛋，都是蛋黃吃起來還呈稀糊狀的口感，以前都以為這樣最好吃、最營養，後來營養專家提醒蛋黃不煮熟無法將細菌消除，可是熟蛋又硬怎麼辦呢？那就要靠火候和時間的掌控了。

一般水煮蛋如果以水開放入，煮約6分鐘，然後熄火等兩分鐘，再倒入冷水中泡涼，剝開的蛋黃就是剛好熟的程度，不流黃也不硬心，然後再放入滷湯去泡，讓蛋入味兼上色。但是滷湯不能太燙，否則還是有加熱功能，本來煮得剛好的蛋說不定就過熟變硬了，而且滷湯如果醬油用得多，上色固然快，也會鹹，我都用茶葉來調整，把家裡不用的茶包或放置時間稍長，但沒壞的茶葉放進滷湯裡一起泡，其他加的除了醬油和味醂，香料是八角、桂皮和兩片甘草，如此不但上色快、醬油用得少，還帶有茶葉的清香味，滷好的湯倒掉也不可惜。

跟茶葉蛋不同的是，已經剝殼的蛋可以不必像超商的茶葉蛋那樣，為了入味得一直泡在湯汁裡。這些滷蛋既可當菜又能當零食，拿出來就能吃，還不必剝殼，挺方便的；唯一的缺點是才煮6分鐘的蛋只有七、八分熟，雖然泡在冷水裡，但是蛋殼還是不太好剝，動作快了難免蛋白受損，坑坑疤疤的不夠光滑，不過，自己吃有什麼關係，好吃不好看無所謂吧？