〈也是王子病〉愛要睜大眼 別把青蛙當王子

2017-09-03

文／初二

斯斯有三種，市面上的王子病患者也不止一款，我沒遇過傳統印象中那種自以為是、令人恨得牙癢癢的王子病患，倒是認識一種非常「現實」的王子病患者。

同事R先生剛從沖繩自助旅遊回來，他不斷稱讚這次的沖繩行多好吃、多好玩，問他行程的細節，卻又一問三不知。原來他參加的是家族旅遊，由親戚負責規劃安排旅途一切行程，包括租車、排景點和食宿等等，而他老兄，只要人到，跟著玩就行了，實際上就是一種較自由的跟團旅遊。R先生興致勃勃地告訴我們，這次先探過路，下次要帶女朋友再去一次。

有些人可能會覺得體貼，去過的地方還願意陪女朋友再去一次，而且已經熟門熟路，不必擔心人在異鄉地不熟。但聽在我耳裡，只覺得R先生在家爽爽當公子，出外搖身一變又成了女朋友心目中的白馬王子，簡直一舉兩得。

然而，靠別人維持出的王子形象，能撐多久？人生不是所有事都能有人預先幫你準備好，若沒有了溫室的保護與後盾，當未來遭遇不可預測的變故，必須獨自面對的時候，王子是否立刻被打回原形？失去了城堡與爸媽送的白馬，王子本人是否還能是女孩夢寐以求的情人？

我向來都覺得，和另一半單獨到完全陌生的地方旅遊，從前置作業的規劃，到旅途中的危機處理，都是考驗這個人IQ、EQ與人品的大好機會。若是這名王子每次都靠作弊，才能在妳面前塑造完美形象，妳可能要再多看兩眼確定清楚，王子才不會一夜之間變青蛙。