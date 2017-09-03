〈結婚的理由〉親愛的，我們結婚吧

2017-09-03

遇到對的那個人，要的就是你，這輩子，不嫁你，要嫁給誰呢？

接納我的一切 你是我的Mr.Right

文／王麗雅

當初決定要和交往兩年的男友步入禮堂，跌破不少人的眼鏡。不諳家務、愛玩又個人意識強烈的我，朋友們早認定我會一直享受單身生活到老。年過三十五歲，獨居自由又經濟無虞的我，家人們早已幫我貼上不婚主義的標籤。儘管身邊的好友都紛紛踏入禮堂了，我仍不覺得結婚是人生的必經之路，但要斬釘截鐵地高喊「我是不婚主義者」，似乎又有點為反對而反對的意味，反正，「順其自然」是最好的選擇。

直到男友突如其來的求婚，向來悠哉過生活的我，想了又想，最終還是義無反顧地點了頭，與其說是為愛昏頭，不如說是工程師背景的我，在理性思考下的結果。

在交往期間，男友因為社經地位不高，聽足了家母的冷嘲熱諷，但對我始終無法放手的他，一逕傻傻地想著要努力做給家母看，希望得到她的認同。後來，雙親感情生變，面對獨守老家的家母，男友不僅多次在我們約會時，提議帶她一同出遊，在我倆私下聊天時，聊到因為打擊過大而產生些微躁鬱症的家母，說到動情處，他還會語帶哽咽，說不忍心看一個老人家孤苦零仃地守著大房子。

我知道男友的條件不是最出色的，但是，他的心腸是最美麗的。外在條件是一時的，個性才是長久的。成熟的他接納了我婚前任性的吵架，也接納了我的家人，接納了我的一切。婚後的生活是要夫妻兩人胼手胝足、相互扶持的，當遇到一個可以如大海般包容我的人，除非我這輩子不結婚，否則，能陪伴我走過下半輩子的人，非他莫屬了。

因為有你同行 黑暗中也有好風景

文／琉言

「我要結婚了。」和妹妹難得的週末午餐，我冒出了這麼一句話。

「為甚麼？」妹妹頓了一下，「我的意思不是不想祝福自己的姊姊，而是想知道那股促使妳結婚的動力是甚麼呢？因為我從來沒有想過結婚這件事。」

「該怎麼說呢？就像是摸黑走夜路的時候，遇到一個讓妳覺得只要與他同行，暗夜就不再那麼可怕的人。」我說。

「既然是摸黑走夜路，怎麼看得清楚對方的善惡？怎麼知道對方是否值得託付呢？而且，交往不也是結伴同行嗎？」妹妹滿臉疑惑。

對我而言，現實生活就好似一團渾沌的暗夜，在暗夜中每個人都磕磕碰碰地依靠自己的直覺摸索前行，且戰且走。別說看不清身邊所遇之人或身處環境的全貌，也許就連自己也無法在黑夜中看清自己。暗夜既黑且長，在這樣的冗長幽暗之中還能信賴別人，把心把手交給對方的兩個人，也許就自然而然具備了結合的本能，自然而然具備結伴同行的想望，自然而然在路途中激勵著、安慰著對方，自然而然擁有在暗夜中相互依賴的決心。

為甚麼結婚，而不是戀愛就好？戀愛就像是暗夜中的一記閃電，它的光亮令人震懾，穿透人心，在一瞬間照亮黑夜，讓人忘卻現實，以為世界只有光明美好。然而現實生活的黑是悠遠長久且無可逃避的，想結婚的念頭就是一種願意和對方一起面現實生活的直覺而已。

所以，就是因為在黑暗中才知道是這個人。這個人讓我在黑暗中也能看得到風景，這個人讓我在黑暗中也能放聲高歌，這個人讓我在黑暗中透過他的角度認識我自己。

也許有一天，當妳遇上了那個讓妳不再怕黑的人，妳就會知道為甚麼想結婚了！

想和你成家 戀愛、結婚、有個娃

文／郎英

與他相戀，從驚濤駭浪到一池甘霖，愛情昇華親情，想婚這條路，一波三折。

前三年，想結婚是為了守住夢中情人。

他身材高身兆，飽讀詩書，自然流露溫文儒雅氣息，頗有「謙謙君子，溫潤如玉」的風采，情竇初開非卿不嫁的我，認定他就是我的真命天子。然而，長輩一句「先立業再成家」，愛的小船擱淺了。

再三年，要結婚是找到了信賴一輩子的人。

進入職場後，接觸不同男人，熱戀激情退了，眼光變得務實，尤其聽到前輩們老抱怨自己那口子婚前婚後兩樣情，不禁重新打量起身邊的他。不菸不酒不賭，算是好男人；不亂發脾氣、有責任感，會是好老公。經過重重考驗試煉，他拿到了託付終身許可證。只是長跑久了，愛情酵素揮發殆盡，似親似友感覺不賴，有點黏又不會太黏，但要衝破婚姻終線，總覺得後勁無力。

又三年，該結婚是想擁有血濃於水至親家人。

身邊閨蜜一一步入禮堂，長輩們開始焦急催婚。多年來相處融洽，並不覺得那張單薄證書有那麼重要，直到有一天，探望坐月子的妹妹，那新生娃兒老衝著我笑，稚嫩小手緊抓我小指不放，頓時喚醒我的母愛細胞，腦中瞬間閃過十年前念頭：「我想結婚。」為了孕育新生命，我披上白紗，全心全意想著：要給孩子一個「完整的家」。

回首二十餘年婚姻生活，媽媽角色確實更甚於妻子。陪小孩學習和成長，占據我大半人生，老公反倒成了緊急聯絡人和家計經理人。看著孩子們比我高比我出色，很滿足很幸福。有一天他們也會結婚另組家庭，但我不會孤老單身，因為我有「真正的一家人」。