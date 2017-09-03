2017-09-03

◎陳克華 圖◎王樂惟

一

時間睡在這裡。完全

暴露它的弱點。我們抵達

經過

卻放過它

．

地下七呎

乃至七十呎，深埋的靈魂之國

我們對地底蘊藏的光

．

也完全放過。

．

二

我們推開泥土的門

走進去，彷彿

．

真的是

有這麼一道門。

．

三

門後一道階梯蜿蜒地展開

像一條千年的蛇

散發著靜謐的瘴

．

機關算盡

這裡是全人類的城府

．

四

在死人的知識堆裡

我們緩緩垂進一具火把。歷史

是深掘痛苦的工具

被虛擲在這塵世厚積的塵埃裡

．

我們拍了拍身體

便將自己深埋進去

．

五

沒有人含著玉或黃金湯匙出生

．

但有人將身上每個洞穴塞進稀有的礦石

臉部鑄著近乎高潮的微笑

．

隨時要抽搐

或坐起

．

六

趕在所有考古學家趕到之前

我們將現場布置成一座完美的古墓

撒滿陶片與白骨

散碎的頭顱牙關仍緊咬

錦帛遺書的殘片

．

以及種種稀世珍品的

不在場證明

．

七

但每一道門開啟的時刻

總有怨靈的下半身從縫中溜走

．

留下細密綿長的足跡――

知識。知識。知識。

．

八

轉彎處再深入

便是殉葬者俯視的顏容了

．

如此排列齊整

一如我們森然的牙

．

惟笑時可見。

．

九

我們必須不相信

我們必須什麼也不相信

．

死以後的世界

從一枚鏽透的戒指到一截發黑的指頭

從護墓的咒到引靈的獸

．

從插在心臟的一把匕首

到一滴泥漿的淚――

．

我們必須相信：

我。不。相。信。

．

十

重新鋪上泥土

仔細種上草木

騙過茫漠的亡魂瞞過貪婪的官府

我們取走一個人物的可觀家當

．

以及一整個時代。

．

十

一

那個時代的所有想像。我們背對

我們背對著活著

一縷一線

所紡織的幻覺

．

像個挑戰死神的勇者

我們把手伸進棺木的最深處

．

依稀彷彿摸著了

曾經凝視

．

自己好幾世紀的一顆

古老，眼球。