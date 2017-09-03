◎陳克華 圖◎王樂惟
一
時間睡在這裡。完全
暴露它的弱點。我們抵達
經過
卻放過它
．
地下七呎
乃至七十呎，深埋的靈魂之國
我們對地底蘊藏的光
．
也完全放過。
．
二
我們推開泥土的門
走進去，彷彿
．
真的是
有這麼一道門。
．
三
門後一道階梯蜿蜒地展開
像一條千年的蛇
散發著靜謐的瘴
．
機關算盡
這裡是全人類的城府
．
四
在死人的知識堆裡
我們緩緩垂進一具火把。歷史
是深掘痛苦的工具
被虛擲在這塵世厚積的塵埃裡
．
我們拍了拍身體
便將自己深埋進去
．
五
沒有人含著玉或黃金湯匙出生
．
但有人將身上每個洞穴塞進稀有的礦石
臉部鑄著近乎高潮的微笑
．
隨時要抽搐
或坐起
．
六
趕在所有考古學家趕到之前
我們將現場布置成一座完美的古墓
撒滿陶片與白骨
散碎的頭顱牙關仍緊咬
錦帛遺書的殘片
．
以及種種稀世珍品的
不在場證明
．
七
但每一道門開啟的時刻
總有怨靈的下半身從縫中溜走
．
留下細密綿長的足跡――
知識。知識。知識。
．
八
轉彎處再深入
便是殉葬者俯視的顏容了
．
如此排列齊整
一如我們森然的牙
．
惟笑時可見。
．
九
我們必須不相信
我們必須什麼也不相信
．
死以後的世界
從一枚鏽透的戒指到一截發黑的指頭
從護墓的咒到引靈的獸
．
從插在心臟的一把匕首
到一滴泥漿的淚――
．
我們必須相信：
我。不。相。信。
．
十
重新鋪上泥土
仔細種上草木
騙過茫漠的亡魂瞞過貪婪的官府
我們取走一個人物的可觀家當
．
以及一整個時代。
．
十
一
那個時代的所有想像。我們背對
我們背對著活著
一縷一線
所紡織的幻覺
．
像個挑戰死神的勇者
我們把手伸進棺木的最深處
．
依稀彷彿摸著了
曾經凝視
．
自己好幾世紀的一顆
古老，眼球。