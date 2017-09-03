陳克華／盜墓者筆記

2017-09-03

◎陳克華 圖◎王樂惟

時間睡在這裡。完全

暴露它的弱點。我們抵達

經過

卻放過它

地下七呎

乃至七十呎，深埋的靈魂之國

我們對地底蘊藏的光

也完全放過。

我們推開泥土的門

走進去，彷彿

真的是

有這麼一道門。

門後一道階梯蜿蜒地展開

像一條千年的蛇

散發著靜謐的瘴

機關算盡

這裡是全人類的城府

在死人的知識堆裡

我們緩緩垂進一具火把。歷史

是深掘痛苦的工具

被虛擲在這塵世厚積的塵埃裡

我們拍了拍身體

便將自己深埋進去

沒有人含著玉或黃金湯匙出生

但有人將身上每個洞穴塞進稀有的礦石

臉部鑄著近乎高潮的微笑

隨時要抽搐

或坐起

趕在所有考古學家趕到之前

我們將現場布置成一座完美的古墓

撒滿陶片與白骨

散碎的頭顱牙關仍緊咬

錦帛遺書的殘片

以及種種稀世珍品的

不在場證明

但每一道門開啟的時刻

總有怨靈的下半身從縫中溜走

留下細密綿長的足跡――

知識。知識。知識。

轉彎處再深入

便是殉葬者俯視的顏容了

如此排列齊整

一如我們森然的牙

惟笑時可見。

我們必須不相信

我們必須什麼也不相信

死以後的世界

從一枚鏽透的戒指到一截發黑的指頭

從護墓的咒到引靈的獸

從插在心臟的一把匕首

到一滴泥漿的淚――

我們必須相信：

我。不。相。信。

重新鋪上泥土

仔細種上草木

騙過茫漠的亡魂瞞過貪婪的官府

我們取走一個人物的可觀家當

以及一整個時代。

那個時代的所有想像。我們背對

我們背對著活著

一縷一線

所紡織的幻覺

像個挑戰死神的勇者

我們把手伸進棺木的最深處

依稀彷彿摸著了

曾經凝視

自己好幾世紀的一顆

古老，眼球。

  • 圖◎王樂惟

    圖◎王樂惟