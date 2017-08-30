〈愛の相親事件簿〉來者不拒的危險人妻

2017-08-30

文／LAKIKI

J小姐是LAKIKI的鄰居，從小個性溫和，很受到周圍親友的喜愛，大學畢業後，她透過長輩的介紹嫁給一個家境不錯的公務員。結婚後的J小姐辭掉了工作，專心當個家庭主婦，除了一直沒有小孩外，一切倒也令人滿意。「最近我參加的社團有個男生對我示好耶！」J小姐神秘兮兮地對我說。「所以呢？」我心不在焉地回問。「沒有啊，就約出去喝了幾次咖啡，吃了幾次飯，但他很關心我，對我真的很好呢！」J小姐啜了一口果汁。

「小姐，妳已經是人妻了，要避嫌啦！孤男寡女去吃飯不太好吧，妳老公知道這件事嗎？」我說。「妳千萬不可以說喔，他知道就毀了，他超級愛吃醋的，上次為了以前一個男同學傳訊息給我，吵得不可開交。」J小姐緊張地環顧四周說道。「既然如此就該早早表明立場，不要到時候影響到妳的婚姻。」我提醒J小姐，她卻回了一個「我知道了啦」的表情，LAKIKI自然識相地閉上嘴。

話說這個J小姐，雖然個性溫和，是個討喜的女人，但從小看著J小姐長大的LAKIKI總覺得她在感情方面的鄉愿性格有點惱人，就像這次的事件，已經不是第一次了，在J小姐大學時代就曾發生過因為同時接受幾個男人對她的好，而導致差點發生社會事件，要不是LAKIKI出面幫她說明，事情還沒完沒了咧。「妳就不能只接受一個男人的好嗎？其他人會誤會耶。」LAKIKI說道。「是他們自己要對我好的，我又沒答應要跟他們交往啊。」J小姐總是把過錯歸咎在別人身上。

這次LAKIKI決定，就算J小姐之後向我求救，我也不要管了，人生就是「取」、「捨」兩個字，有一好就沒兩好，懂得割捨才是成熟的人生態度，但依LAKIKI看來，J小姐活到一百歲都不會成熟吧！