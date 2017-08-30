兒童劇想飛 慢飛兒振翅翱翔

2017-08-30

〔記者楊明怡／台北報導〕「慢飛兒」是身心障礙生的暱稱，這群因身體或心智因素被困囿的孩子，或許起步比別人遲緩，仍擁有翱翔天際的夢想，新象創作劇團9月推出的新作《想飛》，就是一齣將慢飛兒故事搬上舞台的雜技兒童劇。

2010年，進駐板橋「435藝文特區」的新象創作劇團開辦了馬戲雜技體驗班，吸引許多家長幫孩子報名，希望孩子能藉此發展肢體、培養專注與平衡力，團長王光華特別幫這群孩子設計課程、開辦專班，後來更成立「新心劇團」，讓他們站上舞台、接受掌聲，建立對自己的信心。

今年10歲的罕病兒子沂，因第6對染色體異常，至今看起來仍像3歲的孩子，2年前她剛開始上課，光是「站上獨輪車踏板」，就花了15堂課、約22小時才學會，現在，她已是王光華優秀的小搭檔，能夠站在他肩膀上，表演「小沂站高高」。新象創作劇團行政江麗芬說，《想飛》是結合高空特技、馬戲雜技、魔術、舞蹈的兒童劇，劇情完整，最特別的是，包含重度自閉症的翰翰、唐氏症的小威、罕病兒子沂、發展遲緩的毛毛等多位故事主角，將在每場戲劇演出結束後現身說法，用苦練的成果，展現振翅高飛的美好能量。

9月9、10日在新北市藝文中心、9月16日在基隆文化中心、11月25日在桃園展演中心、12月23日在新竹市文化局演藝廳。