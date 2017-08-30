小劇場‧大夢想 臺灣戲曲中心10月3日開幕

2017-08-30

〔記者楊明怡／台北報導〕即將於10月3日正式開幕的臺灣戲曲中心，將於9月啟動第2階段試營運節目，同時也宣布，配合戲曲中心正式開幕，將推出「亞太傳統藝術節：傳藝湄公河」及「芝山喜戲節」，全面展現中南半島繽紛傳統樂舞，以及台灣頂尖團隊年度製作。

此次節目由第4屆「小劇場‧大夢想」系列打頭陣，過去由國光劇團主辦，著重從京劇取材開展現代劇場的想像，今年首次由負責戲曲中心營運的國立傳統藝術中心劇藝發展組辦理，納入阮劇團與動見体的表演作品，取材對象從京劇拓展到更廣義而多元的「傳統藝術」。

9月1日登場的《熱天酣眠》，為阮劇團以台語改編莎翁《仲夏夜之夢》的代表作，阮劇團團長汪兆謙表示，阮劇團是嘉義在地劇團，這部戲結合本土語境融合廟會、海神媽、山神公等庶民文化，期望為北部觀眾帶來一些南部觀點。9月8日則演出國光劇團的口碑作品《賣鬼狂想》，領銜主演的國光名丑陳清河表示，他希望農曆7月必看、必演《賣鬼狂想》能成為傳統，最大夢想是把這部戲推到亞維儂藝術節！動見体於9月29日演出的《狂起》，是該系列唯一全新創作，導演王靖惇說，《狂起》發想自鑼鼓經中的「匡七」，劇中2名角色也脫胎自戲曲經典人物《牡丹亭》中的杜麗娘，和《梁祝》裡的祝英台，探討外在束縛下的女性情慾。

另有人力飛行劇團創作的《櫻桃園2047》，改編自俄國文學家契訶夫的經典小說《櫻桃園》，以寫意的東方美學，探索時代變遷下人性的幽微面向。由黎煥雄執導、許正平編劇，集結蕭艾、崔台鎬、劉廷芳等實力劇場演員同台演出，並由陳建騏擔任音樂總監、胡琴音樂家陳家崑現場演奏。

台灣戲曲中心隸屬國立傳統藝術中心，傳藝中心副主任王蘭生表示，希望試營運能為新場館拉近民眾與傳統戲曲間距離，以創意型態呈現傳統元素，讓戲曲在台灣邁出新的一步。另外，10月3日開幕當天下午，「亞太傳統藝術節」受邀團隊和駐館團隊國光劇團、台灣國樂團會在大表演廳進行精彩的匯演，也歡迎左右鄰居和傳統藝術的愛好者來「鬥鬧熱」。