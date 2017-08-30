維也納國家歌劇院總監馬丁‧謝貝斯塔主辦 國際合唱音樂節2018年登場

2017-08-30

〔記者凌美雪／台北報導〕由維也納國家歌劇院總監暨指揮馬丁‧謝貝斯塔主辦，將於2018年7月登場的維也納國際合唱音樂節（Vienna International Choir Festival），活動內容集合唱比賽、合唱大師班、合唱演出和3大城市音樂之旅，日程為2018年7月17至29日，謝貝斯塔也將親臨指導。

謝貝斯塔認為，合唱是文化、藝術環境和歌唱技術整體的結合，因此，除了比賽，還請維也納歌劇院的演員或教授指導聲樂、表演等課程，他相信，透過他所設計的一系列課程，會對合唱團體很有幫助。

此次維也納國際合唱音樂節的一大亮點是，在奧地利維也納、斯洛伐克布拉提斯拉瓦、捷克布拉格的3場演出均在皇宮進行。在富麗堂皇的歷史空間裡，團員們不僅能體驗過去歐洲宮廷的音樂氛圍，也能體會到，為什麼歷史上著名的音樂家如莫札特、海頓、史特勞斯等都曾在宮廷擔任樂師，並在皇宮的環境影響下，作出了許多偉大的樂章。

多次訪台與國立實驗合唱團於國家音樂廳合作演出的謝貝斯塔，對台灣也留下很好的印象。來自維也納對於音樂與藝術的堅持，遇上國內素質最優的合唱團，除正式演出，在演出前的訓練，也讓團員們感覺受益良多。謝貝斯塔說，希望藉著歌聲走進彼此生活，相信東西方文化交流會結出豐碩成果！

報名及比賽相關細節，可上網：2018維也納國際合唱音樂節網頁www.musicvienna.com。

  • 人物速寫 馬丁‧謝貝斯塔（Martin Schebesta）現為維也納國家歌劇院合唱團指揮與維也納音樂協會世界藝術歌曲合唱節藝術總監。曾應邀在奧地利與世界各地指導過無數合唱團、指揮，並在各種音樂比賽擔任評審。此外，他也曾多次帶領維也納國家歌劇院合唱團訪台演出，2014年起，持續獲邀指揮國立實驗合唱團於台北國家音樂廳演出。 （翻攝自2018維也納國際合唱音樂節網頁）

    人物速寫 馬丁‧謝貝斯塔（Martin Schebesta）現為維也納國家歌劇院合唱團指揮與維也納音樂協會世界藝術歌曲合唱節藝術總監。曾應邀在奧地利與世界各地指導過無數合唱團、指揮，並在各種音樂比賽擔任評審。此外，他也曾多次帶領維也納國家歌劇院合唱團訪台演出，2014年起，持續獲邀指揮國立實驗合唱團於台北國家音樂廳演出。 （翻攝自2018維也納國際合唱音樂節網頁）

相關關鍵字： 維也納國家歌劇院 馬丁‧謝貝斯塔