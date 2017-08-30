維也納國家歌劇院總監馬丁‧謝貝斯塔主辦 國際合唱音樂節2018年登場

2017-08-30

〔記者凌美雪／台北報導〕由維也納國家歌劇院總監暨指揮馬丁‧謝貝斯塔主辦，將於2018年7月登場的維也納國際合唱音樂節（Vienna International Choir Festival），活動內容集合唱比賽、合唱大師班、合唱演出和3大城市音樂之旅，日程為2018年7月17至29日，謝貝斯塔也將親臨指導。

謝貝斯塔認為，合唱是文化、藝術環境和歌唱技術整體的結合，因此，除了比賽，還請維也納歌劇院的演員或教授指導聲樂、表演等課程，他相信，透過他所設計的一系列課程，會對合唱團體很有幫助。

此次維也納國際合唱音樂節的一大亮點是，在奧地利維也納、斯洛伐克布拉提斯拉瓦、捷克布拉格的3場演出均在皇宮進行。在富麗堂皇的歷史空間裡，團員們不僅能體驗過去歐洲宮廷的音樂氛圍，也能體會到，為什麼歷史上著名的音樂家如莫札特、海頓、史特勞斯等都曾在宮廷擔任樂師，並在皇宮的環境影響下，作出了許多偉大的樂章。

多次訪台與國立實驗合唱團於國家音樂廳合作演出的謝貝斯塔，對台灣也留下很好的印象。來自維也納對於音樂與藝術的堅持，遇上國內素質最優的合唱團，除正式演出，在演出前的訓練，也讓團員們感覺受益良多。謝貝斯塔說，希望藉著歌聲走進彼此生活，相信東西方文化交流會結出豐碩成果！

報名及比賽相關細節，可上網：2018維也納國際合唱音樂節網頁www.musicvienna.com。