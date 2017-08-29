〈戀愛翹翹板〉負擔女友生活費 還被嫌棄不如人

2017-08-29

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我女友瞧不起我的職業，三不五時就貶低我，說她同學都從事醫療相關工作，我只是做齒模的，好幾次吵架她都拿我的職業羞辱我，說我沒資格跟她吵。她自己在準備考試，都吃我的、喝我的、住我的，我要她分擔一點水電費，她就不爽，說我養不起她還想交女朋友。我真想回嗆她說，別的女生才不像她這麼不知好歹。前天吵架她又扯她那些學醫療的男生朋友，我吼她說：「不然妳去找他們啊，要我幹嘛？」說的當下蠻爽的，但事後她又哭又鬧吵個不停，鄰居都聽得了，好丟臉！我覺得我沒有說錯，但搞到後來好像變成我很糟糕，請問我該不該和她分手？（小岳）

A：

看著你的來信，覺得你真的承受很多，對你來說，女友的反應讓你不知所措。當她讚美你，你就像得到糖吃的小男孩；當她貶低你，你又變得甚麼都不是。這種患得患失的感覺，讓你很不好受，但你又沒有決定要離開，底線無上限的你，總讓她予取予求，等到她吃你的、穿你的、用你的，還嫌棄你甚麼都比不上別人時，最讓你崩潰。

她嫌你嫌到底，你才知道她對你的不滿意，這讓我想到有一種伴侶關係是「自視甚高VS.軟爛到底」的組合配對。這類型的伴侶配對，往往因為對方讓自己感到有壓力而不斷釋出防衛，一方不斷出題，另一方不斷解題。自視甚高的一方因為擔心付出不夠會被對方貶低而感到防衛，進而當對方挑剔時，因為無法消化那種被挑剔不夠好的感覺，進而付出更多；但當付出更多，軟爛的一方就更感到自己甚麼都不會，只有放力氣在對方身上才能找到存在感，進而更加挑剔，因而「為挑剔而存在」。當這點變成她存在的理由，就得一直演下去，直到雙方永久對彼此的不滿。當這種失衡關係久了，就變成你嘴裡的抱怨。

當你愈覺得對方不滿意你，就愈感焦慮，進而想要切斷這種不被滿意的情境或心情，就想要分手，但其實你離不開這種情境，因為離開彷彿就代表自己輸了或是承受不住。建議你，最好把行為和自尊切開，這樣才有辦法作出決定！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）