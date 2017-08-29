〈紐約性愛檔案〉打砲求真愛 門都沒有

2017-08-29

文／喬思琳

兩位性感的紐約正妹星期六晚上竟然沒有男人約，只能一起到餐廳用餐，「現在的男人都只想找砲友，想要他們帶女生出去約個會吃個飯真的很難。」 其中一位正妹凱特很哀怨地說道。

兩位正妹都才二十六歲，凱特在廣告公司上班，艾兒是位老師，相交多年的她們常相約到酒吧去釣凱子。正妹年輕貌美，在酒吧裡面自然有不少男人搭訕，她們常遇到心儀的對象，總是在酒吧裡面看對眼後，就到男人家裡搞一夜情。

激情過後的早上，女方總是會用期待的眼神看著男人，心想：「至少帶我去吃個早餐，或者是問我的電話號碼吧！」無奈男人通常伸個懶腰，微笑說再見後從此人間蒸發，美國人甚至用「鬼影（ghosting）」來形容這種社會現象。

聽著他們的故事，我問凱特：「妳也知道一夜情後男人有可能是這副德性，為甚麼還要冒著被傷害的風險和他們打砲？」凱特為自己辯解：「因為我怕拒絕他們後，他們就不會理我了。」

原來這就是這兩個人找不到真命天子的癥結所在，第一，她們去的地方通常遇到的都是玩咖；第二，她們太害怕這些玩咖被拒後會對她們失去興趣，結果就是把自己變成男人搞一夜情的對象。

女人都想要遇到真心喜歡她們的男生，讓這些男生甘心花時間和精力跟她們約會交往，可是去的地方不對、遇到的人不對，最後在禮拜六的晚上只能在餐廳自艾自怨。

如果男人真的喜歡妳，而且不是只想找妳打砲，就算妳拒絕了他，他也一定會向妳要妳的電話，以便和妳繼續保持聯絡，並想盡辦法要跟妳約會。若想藉打砲求得真愛，是很難行得通的，女性們請三思而行。