〈愛情隨堂考〉愛我 就別賴著我

2017-08-29

文／佛洛阿德

說到愛情，青菜蘿蔔各有所好，有人喜歡情人整天賴在身邊一起曬恩愛，有人卻希望情人可以獨立一點，別把愛情當唯一。想知道你的他是否消受得起黏性堅強的戀人，還是偏好獨立型情人呢？快來做個測驗吧！

〈Start 測驗開始〉

Q1.他認為自己身強體壯本錢佳，目前並不太在意身體保健?

A.YES→前往Q3

B.NO→前往Q2

Q2.他相當在意外型，若是體重上升就少吃多動，展開拯救身材行動？

A.YES→前往Q4

B.NO→前往Q9

Q3.客戶在開會前一天突然要求更改時間，他的反應是?

A.內心冒火，怨聲載道→前往Q6

B.抱怨也沒用，趕快敲定開會時間→前往Q2

Q4.他獨處時喜歡聽音樂?

A. YES→前往Q8

B. NO→前往Q5

Q5.他重視家人程度勝過情人?

A.YES→前往Q19

B.NO→前往Q12

Q6.對於外貌變老，他的反應是順其自然?

A.YES→前往Q7

B.NO→前往Q4

Q7.他有著台灣胃，並不愛西式美食?

A.YES→前往Q13

B.NO→前往Q5

Q8.他常迷路，缺乏方向感?

A.YES→前往Q10

B.NO→前往Q12

Q9.他認為人心難測，要有防人之心?

A.YES→前往Q10

B.NO→前往Q11

Q10.他戀愛是以結婚為前提展開交往?

A.YES→前往Q12

B.NO→前往Q14

Q11.他的打扮偏亮色系?

A.YES→前往Q17

B.NO→前往Q10

Q12.他很懶得動，沒有運動習慣?

A.YES→前往Q14

B.NO→前往Q15

Q13.他享受獨處，戀愛時仍要保持各自生活圈?

A.YES→E型人

B.NO→前往Q19

Q14.在交通工具上遇到哭鬧的小孩，他的反應?

A.小孩難免如此，不會太在意→Q15

B.心情煩躁，覺得小孩父母失職→Q16

Q15.除了談情說愛，他也常和你聊天、交流心情?

A.YES→Q19

B.NO→Q20

Q16.他很有個性，做人做事順應自我心意，完全不想勉強配合他人?

A.YES→Q21

B.NO→Q20

Q17.他認為愛情不分性別，支持同志結婚?

A.YES→Q18

B. NO→Q14

Q18.他常發訊息給你?

A.YES→Q16

B.NO→Q21

Q19.他的個性直接，不會隱藏情緒?

A.YES→Q20

B.NO→C型人

Q20.他天性樂觀，認為船到橋頭自然直，所以不用想太多?

A.YES→A型人

B. NO→B型人

Q21.他認為君子之交淡如水，朋友來往不必太親密?

A.YES→D型人

B.NO→Q20

〈分析報告〉

A型人／可依賴指數：★★☆☆☆

這類情人個性大剌剌，樂觀個性讓人喜歡親近，獨立性也OK，可惜他的毛病是粗心大意，並不是可依賴的類型。這類情人經常忘東忘西而出包，獨立個性又有能力的你，若是看不下去代為處理，將變成他所依賴的對象，結果是累到你爽到他。

B型人／可依賴指數：★★★★☆

他的個性彈性大，認為戀愛沒有規則，應該視情況而定，若是情人依賴性重，他也願意配合，讓對方依靠；情人若是很獨立，希望兩人交往後仍能擁有個人空間與生活圈，他也樂得輕鬆。

C型人／可依賴指數：★★★★★

貼心的他喜歡以照顧表達愛意，情人的依賴讓他很有成就感。這類人寧可委屈自己，盡量滿足情人的需求。你若是跟這類人交往，固然是前世有燒好香，不過也要留心你會被他寵壞，因為過度依賴而變廢，沒有他就不知所措。

D型人／可依賴指數：★★★☆☆

他認為彼此已是成年人，應該在想法與生活方式上互相尊重，偏愛獨立個性的情人，消受不起情人過度依賴。但是這類人也不是鐵石心腸，要是你遭遇失業等重大慘事，只要你開口求援，他會陪伴在旁，提供能力所及的協助。

E型人／可依賴指數：★☆☆☆☆

他本身就是獨立型情人，當然也欣賞同樣有獨立自主性格的異性，你若是依賴性太高，日常生活想要他代勞，壞心情也想依靠他排解，他會拒絕協助，認為你不夠成熟獨立，要求你自行負責。