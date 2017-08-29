周芬伶／【閱讀小說．長篇精摘】3之3 － 愛沙的詛咒

2017-08-29

◎周芬伶 圖◎唐壽南

高士佛勇士打獵回來，看到宮古島人走光了，氣得大跳大叫，一張張臉變得像厲鬼，梯屋中只見愛沙，而柯土水早在他們進村時就在社門口一路挑唆，說宮古島人帶走武器與糧食，準備找漢人與外國官兵攻回來，他們的住所已被掌握，後患無窮。瓦利聽了柯土水的話，命令把愛沙綁了，當武士要靠近她時，她拔出短刀說：「我留下來是為報答你們的信義，你們如敢接近我，我便自盡。」

「她說什麼？」瓦利問柯土水。

「她說她的夫君會為她報仇，像她一樣拿刀殺了你們！」

「喝了我們的水，住了我的梯屋，卻像小偷一樣逃走，背信忘義的賊人，把她綁了！所有的人去追殺他們，一個都不放過。祖靈啊，我宣誓無信義之人必死於刀下！」

當他們想靠近愛沙，她往自己的眼睛刺了一刀，便昏了過去，社中的女人為她求情，並照料她，群情沸騰男男女女都帶著武器誓必殺光宮古島人。

高士佛人追殺宮古島人，宮古島人在河邊會合後，在此休息，當他們看見男勇三、四人，女勇四人追來，並喊著「殺光他們！」，趕緊渡河逃走。走到一個小村莊，路旁有五、六間人家，他們看見其中有一家有個老翁，是漢人，其中會講漢話的使者便向他大聲呼救：「救救我們，大耳人要殺我們！」老翁鄧天保出來驚問：「你們是琉球人吧，是首里還是那霸？」

「我們是宮古島人，是去那霸進貢的郡主帶領的使者團，回途遇到颶風漂到這裡，現在大耳人說要殺光我們，請救救我們，我們全島的人會報答你，郡主也一定會厚賞你。」

「唉呀！我老都老了，要什麼厚賞，趕快報官府吧！寫下你們的名字。快！」

正當一群人要寫下姓名給老翁的兒子以便上報官府時，突然冒出一堆追殺的高士佛人，持蕃刀將站立在庭院的三十餘人的簪和衣物奪走，並把他們剝得赤身裸體，接著亂刀刺死，等高士佛人走之後，牡丹社的人也來到，看到衣已剝人已死，血流滿地，就砍了他們的頭帶走，牡丹社人沒拿到東西不滿意，還想繼續追殺，鄧老爺出來對他們說：「你們也手下留情吧！殺這麼多人不怕遭天譴嗎？」這時牡丹社人才放手，其餘的二十二、三人本躲在鄧家，其中有一人裸體嚇得魂飛魄散從門外跑回來，一直重複說：「殺光光，殺光光，一個也逃不了。」大家已嚇破膽四處逃散，凡逃走的盡遭屠殺。只剩仲本、島袋等九人躲在老翁住處。隔天，老翁將九人送到女婿楊友旺的村庄藏起來。楊與他的兒子準備豐厚財物，換回幾個官員，其餘的人都在山中被殺了，康宏在混亂中也被剝衣殺死，因遭剝衣，每個人都赤裸，根本分不清身分高低，康宏被亂刀刺死時，身上一根紗都沒，連自盡都來不及，想保留最後的尊嚴都不能。

在他倒下時，他想著愛沙，她那疲憊安祥的眼睛，放著精光的眼睛，他後悔沒聽她的話，如果結局都是不免一死，那麼應該跟她一樣，死得有尊嚴。

愛沙醒來後，身邊只有一個女孩看著她，四周靜如死城，所有的男男女女都去追殺族人，滅族是不可免的了，外面有一個小孩拍著手說：「殺光光，殺光光。」她的眼睛在流血，不願睜開眼睛再看這世界一眼，她是不祥的女人，為這麼多人帶來災難，她萬死都無法謝罪，但她內心巨大的能量將匯聚成一個堅實有力的詛咒，她得等待那一刻來臨。

不知過了多久，高士佛人回來了，她起身先用刀刺了自己另一隻眼睛，眼睛流血代表著深仇大怨，她走出高屋當著瓦利的面說：「以血還血、以牙還牙，我族留下我為守信義，為何滅我一族，現在我當著上天詛咒你們，滅我族者亦將自滅其族，你，柯土水亦將自取滅亡，這詛咒一定會實現，你們等著。」說完持刀往胸口猛力一刺而死。

瓦利看著愛沙，不知為什麼，他大約能猜到她說話的內容，他全身都在顫抖，殺錯了！他腦中飄過這念頭，但一切太遲了。

日本先以「保護國民」為藉口向中國交涉，遭到中國的嚴詞拒絕，日本從中找縫鑽，說中國不承認台灣，而未保護琉球，坐視殺人事件，亦是不承認琉球，進一步強辯琉球從1602年起已是日本島津藩（薩摩藩）的藩屬國，1872年10月，日本明治政府未與中國商量，強行廢琉球國為琉球藩。先正名後出兵讓日兵找到正當理由。

那是梅雨季節，幾乎每天都下著傾盆大雨，保力溪與四重溪的溪水長約半人高，利山上校率領的先頭部隊，抵達之後先糾集民工築防禦工事，營地設在射寮一帶，光遮雨篷就搭了幾百個，沿著溪流蜿蜒如黑龍，他們用一天五角請一個工人，不管漢人與社民都搶著來報名，有時還會哄抬工資。他登上高處看整個恆春溪谷地形，是一座高兩千公尺與低矮樹叢形成的大河谷，社民住山上，平埔與漢人雜居平原，他們的行動在毫無遮蔽的平原中，完全暴露無遺，「這是個敵暗我明的戰場，他得先分化十八社的勢力，以孤立牡丹社與高士佛社，於是接著接見各社頭目開協調會議，他們都紛紛跟牡丹社與高士佛社畫清界線，這有效地孤立他們，預估對方軍力是三百人，大多使用繩火槍，整個瑯嶠十八社，軍力只一千，日軍有六千，勝利是無可置疑的。

大家都在等開戰的時機，1874年5月18日，連日大雨引起山洪爆發，洪水淹沒帳篷，桌椅與物品皆被水沖走，利山率領大軍躲避洪水，他們沿著四重溪上溯，找尋高地紮營，這時遭原住民襲擊，死了幾名士兵，戰火已點燃。因洪水而引發的戰爭已不可收拾，日軍一開始即處於劣勢。5月22日，陸軍中校利山率領日軍一百五十人進抵石門，石門的地形特殊，在兩座幾百公尺的山崖間是滾滾山洪，為自然天險與最佳攻擊點，只要占據這兩座山頭，便能制敵，而日軍只能溯溪而上，滾滾洪水水深及腰，且水流十分湍急，前進已是很艱難，一走滑就會被水沖走，而瓦利率領族人早已占領兩座山頭，他們見一個殺一個，但見日軍一個個倒下，但火繩槍發了一彈，要等稍微冷卻才能射擊，武器不夠精良讓他們吃大虧，但居高臨下占據優勢，好幾人中槍被水沖走。不能再處於被動，利山命令部下組成一隊二十人的特種部隊攀上山頭，反制社民。這幾個人都是武士之後，身手不凡，不久成功攀上山頭，瓦利與他們短兵相交，然火繩槍終究不敵來福槍、毛瑟槍，倒是社民霎時變臉的猙獰鬼相真的好恐怖，可他們個個是柔道與劍道高手，肉搏戰展開，先是勢均力敵，日軍以為牡丹人有三百勇士，其實一共才七十幾，占據山頭的不過十來人，日軍那二十死士，最後制服他們。而瓦利與其中一個武士進行肉搏，對方是摔角手，瓦利雖也學過，但對方力大如山，過了十幾招就被制服了，當瓦利的身體被日人壓在腳下，眼前突然出現強烈的白光，那是一群女神在天上飛舞，而愛沙的臉像一朵巨大的食人花盛放，十倍大，百倍大……那景象太美了，美得讓他無法動彈，也就在那一瞬間，利山的槍彈穿過他的腦袋，他往後一栽，倒在大樹上，死時好像還想緊抓住什麼。日軍一旦得到勝利，他們最愛拿武士刀砍頭，當場好幾個人頭落地。

社民出草用蕃刀砍人頭，日軍用武士刀比賽砍人頭，其凶悍更有過之。

牡丹社人見頭目人頭滾落水中，嚇得紛紛敗逃，經此一役，多數採觀望態度的原住民皆靠向日本。

利山中校率領的先頭部隊，都是士族，他是鹿兒島人，氣候緯度跟台灣南部較接近，他自己也是士族出身，又練過武術，認為自己有金剛不壞之身，他在武館與人比武，就打死過三個人，他所率領的也是精挑細選的勇猛士兵，他高估自己，卻低估瘧疾的可怕。上岸之後，傳說水有毒，蕃人會在水中放毒，為此他們自備水壺， 只喝從日本運上船的水，他們對瘧疾懂得太少了，以為空氣中有毒，每個人都戴著防毒面罩，卻不知它來自蚊子的叮咬，快速散播病菌，只要一人得病，幾乎全軍得病，而且來勢洶洶，幾天內拚命打擺子，然後就死了，這讓軍心大亂。日軍在戰事取得勝利，沒想到還有更可怕的敵人瘧疾追在其後。

利山中校砲轟了牡丹社與高士佛社後，身染瘧疾，才幾日已一命嗚呼。不僅是他，所有士兵都不服水土，染上瘧疾，這病來勢洶洶，一染上拚命打擺子，才幾天變得乾黃，一下子就去了。傳染的速度極快，軍醫們一直在燒屍體，十人一坑燒完屍體後掩埋，民工們挖的坑總有幾十個，一坑做一記號，沿著溪流密密麻麻分布。

在那一次戰役中最可怕的不是兵器或梟首，而是瘧疾，雙方傷亡慘重，只是十之五六死於瘧疾，來六千得病三千，日人真正戰死的只有十幾人，十幾人！這場戰怎麼贏的？也就是不戰而勝的意思，在這場戰爭中常不見原民蹤影，可說是一場與鬼的戰爭。剩下那逃過病災的三千人，劈荒屯田，準備賴下來不走了，日本軍閥山縣有朋還提出一個野心勃勃的「外徵之策」，企圖奪取整個台灣。大清聞訊，派沈葆楨統兵萬人，緊急赴台，並決心死戰，趕走日本人。其實也不用趕，日軍因瘧疾肆瘧已潰不成軍，只是進容易，退才是困難。

除去石門之役，整個攻擊作戰過程中，遠征軍一直遭原住民零星襲擊，幾乎未見原住民蹤影，再加上山路崎嶇險阻且路徑不熟，戰略物資補給不易，部隊經常陷入飢餓狀態，日軍因熱病侵襲，病歿六百五十人，又已耗軍費一千兩百六十餘萬日圓（尚未計算購買運兵用船舶的七百七十萬日圓），故而接受議和。

事件最後在英國駐清公使威妥瑪（Thomas Francis Wade）出面協調下，終將清、日的「牡丹社事件」紛爭妥善解決，並簽妥「互換條款」與調印「互換憑單」。條款內容大致如下：一，清廷得承認日本的出兵是「保民義舉」；二，清廷得支付五十萬兩做為受難家屬撫恤金及日方在蕃地所做的建設補助款項；三，今後清廷應該設法保護航海民的安全，並保證不再發生「蕃害」事件。

牡丹社戰役後，中國軍隊也渡海集結在枋藔（今枋寮）一帶。中日兩軍對峙但未交戰，直至10月31日中日兩國在北京交涉完畢簽署專約，以中國提出五十萬兩補償金交換日本的撤兵，日軍直至12月下旬撤完為止。在《征番紀勳》依田學海記錄著這次戰役︰

是役也，自夏涉冬，瘴氣發疫。全軍四千五百餘人，其死於戰者，十二人；死於病者，五百五十餘人。

可見其時的疫病多麼可怕，在18世紀日軍的罹病率高達百分之十幾，甚至更高。琉球人死五十四人，其中有琉球王子與王子妃，及王子弟，換來牡丹社與高士佛社滅村，日軍死五百多人，到底誰付出的代價更大？愛沙的詛咒使牡丹、高士佛差點滅族，而日本浪人軍團差點全軍覆沒，她的詛咒威力如此驚人，在恆春半島仍然流傳著故事，筆者親歷這些事件，將它記錄下來，藉以警告後人。●