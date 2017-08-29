〈下班做什麼〉出拳吧！Fight！

2017-08-29

文．攝影／黃墨墨

拳擊不但能鍛鍊身體、瘦身、增強心肺功能、強化骨骼和肌肉，對上班族來說，在擂台上互搏時的刺激與快感，更能釋放情緒、解除壓力；強大的減脂瘦身效果，也吸引許多女性拳手加入，不再只是男性專屬的活動！

〈推薦人〉沈威廷：「你打得到別人的時候，代表別人也打得到你，因此一定要比對方靈活。」

下午三點，沈威廷走出教室，踏入道館，收起眼鏡、戴上拳套，一個小時前還在教大學生《論語》的他，此時平舉雙拳，收起下巴，換上一副殺氣騰騰的表情，對著沙包重拳如雨點落下，汗水狂飆，痛快淋漓。平日在大學當約聘教師，下課還有沉重的論文壓力，走文人路線的他，沒想到竟在狂風暴雨般的拳擊活動中，獲得難得的平靜。

「有些人喜歡討論人生體悟、境界，想獲得寧靜，便去修禪、打坐、瑜珈、插花，但是我覺得在擂台上反而更能鍛鍊平常心，在拳如雨下的時候，怎麼讓自己冷靜下來，保持理智判斷：要不要做假動作？要擋還是閃？這些都要經年累月訓練，身體才會學會。」他認為面對人生亦如是，每一次的痛苦，都是學習如何應對的最佳機會，像是擂台上的對手，目的從來都不是互相傷害，而是幫助彼此成長。

改變自己 練習不反應

教練說，拳擊不只是用上半身出拳，更要從下半身練起，拳擊的力量是透過腳、腰傳導到拳頭，才會有力；除了讓身體習慣力由地起，步法更是必修課，沈威廷解釋：「以前常看電視裡的拳擊手都會不斷跳躍、移動，因為當你打得到別人的時候，代表別人也打得到你，因此一定要比對方靈活、學會掌握對自己有利的距離，才不會白白挨揍。」

學拳，就像是在訓練身體以突破直覺的框架來反應，沈威廷舉例：「怕拳是人的本能，對方一出拳，總是會就馬上想伸長手去擋，但愈早格擋，破綻愈大，愈怕愈容易中招」，他苦笑說：「但就算頭腦知道不要急著閃，身體還是會怕，只能一直練習。我後來就對自己說，這是你自願花錢來學的，要學的就是這個！老是讓自己待在舒適圈，那乾脆一百八十度向後轉開始落跑！」

拳擊入門：

Step 1：怎麼站

想學拳擊，兼具攻擊與防禦準備的立姿一定要懂！

下半身：

1.雙腳張開與肩同寬、前後約一步距離，像站在一長方形的對角線上。

2.前腳稍微內扣，後腳腳尖立起。

3.重心位於兩腿中間，雙膝微彎。

上半身：

1.右手夾緊，放在臉頰旁。

2.左手向前伸，約莫在眼睛高度。

3.不聳肩、手肘不向外張。

4.胸口內含，肩背延展。

〈Tip〉全身放鬆，連拳頭都不握緊！

Step 2：怎麼出拳

拳擊只有刺拳、直拳、勾拳三大拳法，透過三者組合，就能在擂台上創造出千變萬化的攻擊方式！

刺拳：用前手出拳（右撇子就是左手），速度快，用來牽制與刺探對手。

直拳：用後手出拳（右撇子就是右手），搭配腰、腿力量出拳，破壞力大。

勾拳：拳頭畫弧線由下向上，做近距離攻擊，又分成左、右、上勾拳。

〈Tip〉拳速愈快，力量愈大，想讓拳速加快，不是靠手臂肌肉，而是靠整個身體的協調運動！

豆知識：手綁帶

初學拳擊一定要學會使用護具，不但帥氣，還可以固定拳頭、保護指骨、腕骨以及韌帶，綁法多樣，除了選擇適合自己的手綁帶，在練拳過程中，也應依自己的握拳習慣調整綁法。

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