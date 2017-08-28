〈親子會客室〉接受兒子的70分

2017-08-28

文／恩典滿在

與我分開兩地的孩子常常遇到數學挫敗感，不斷透過LINE向我求救，每次對於自己「遠端解答」有著深深的無助，也自責身為母親的我卻無法做更多……

每天我都必須面對兒子不會數學的挫敗感，如果他留了1公升的淚水，那麼做媽媽的也一定不會輸給他。我非常的無助，不知道自己「還能怎麼樣？還能怎麼做？」

我希望能幫助孩子面對數學的挫敗感，並且拿到好成績。

隔一天，孩子與我見面了，我們在家演練數學7小時，同一個題型他就是不會，我們都卡在挫敗感裡出不來，兒子貼心地說：「對不起，讓妳辛苦了。」然後，我哭了，兒子也哭了……

我跟兒子說：「我小時候數學也不好，常常只考70分，永遠沒有100分，國中更慘，只考20分，為了讓父母覺得我很棒，我甚至會塗改考卷分數，但是我英文很強，甚至強過大學畢業生。孩子，你的強項不在數學，如果我也放下對你考100的期待，如果你也願意承認自己只有70分的水準，然後我們一起維持在這裡就好，你願意嗎？」

兒子哭得眼睛都腫起來，哽咽地在白紙上寫下80分，他說他想考80分，我一直點頭。

事後回想起一切，發現我療癒的不只是孩子，而是我內在那個「數學不及格的自己」，我們依然無法考100分，反而是協助接受自己的腦袋天生不是數理的料，跟著兒子一起面對與接受。

隔天，兒子要回去了，我請他吃一支冰棒，「兒子，如果你考100分，我不會請你吃冰棒，但是如果你只有及格的水準卻依然努力，我會一直請你吃冰棒！」

兒子似乎聽懂了什麼，他邊舔著冰棒卻默默不語，我在那裡讀出溫暖的回饋。