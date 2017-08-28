〈異同OPEN講〉充實自己和荷包 出櫃才能大聲

2017-08-28

文／蔣明白

最近網路流傳著將「草莓族」改為「柳丁族」的正名活動，因為很多七、八年級生都覺得，他們非但不是沒有抗壓性的草莓，反而更像是被壓榨到皮乾肉爛的柳丁。

的確，年輕人長期被壓榨的低薪現象，已經造成了異性戀晚婚、不婚和不敢生、少子化等社會問題；而同樣的，低薪也是同志族群想要出櫃或同婚的最大障礙。

之前，許多同志都把不敢出櫃歸咎於是「不想讓父母傷心」，可是，讓他們難以啟齒的真正原因卻可能是：一個住家裡、吃家裡、用家裡的低薪族同志，又怎麼敢輕易向父母出櫃呢？萬一爸媽不爽而用經濟手段約束孩子，倒楣的還是同志自己啊！

因為低薪所以不敢出櫃，當然也就更不必奢望同婚的可能了！

大多數異性戀在婚前都希望得到家人的認可，就是因為「成家」是一件相當花錢的事，因此，有些父母會替孩子負擔買屋的頭期款，不然就是讓新婚夫妻暫時與爸媽同住；只是，這兩個選項似乎都無法適用於想要結婚的同志。

首先，為了讓孩子能有安定的家庭生活，甚至是給未來的金孫一個好的成長環境，所以許多父母願意贊助子女買房；但是面對同婚子女，爸媽既不確定這段婚姻能維持多久，更不指望將來能抱孫子，當然也就不會有任何經濟支援了。

更慘的是，父母還有另一種反對同婚的霹靂手段：你一定要結婚的話，那就自己搬出去，因為我沒辦法和你們一起生活。

開學在即，面對年輕人從草莓變成柳丁的心酸，期許所有的學生同志都能努力學習，因為唯有擺脫低薪生活，才有可能讓你一圓出櫃或同婚的夢想。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）