維納斯的呢喃（8／28～9/3）

2017-08-28

文／占星師 娜塔

天象中處於水星逆行週期，多少為人際互動或溝通帶來不少影響，最好心裡先有準備。而桃花星和行動星同樣運行於火象獅子座，火象星座（牡羊、獅子、射手）是最能散發熱力與魅力的一群，不管走到哪裏，只要登高一呼，就容易成為注目焦點，結交異性也特別容易，宜留意可長期交往的對象；風象人（水瓶、雙子、天秤）沾光火象，社交機會也增加，其中尤以水瓶人的約會或活動最多，而天秤雖有人際緣分，意外變數也不少；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）注意力轉往追求工作與金錢，人際桃花只有暫擱一邊；土象人（金牛、處女、山羊）則經營內在的豐盛與價值感，而擁有舒適美化的居家尤其能代表豐盛。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★★

單身牡羊玩樂與創造力攀向高峰，你是社群活動帶領風潮的先驅，職場企劃或銷售也容易發揮新意，受到讚賞；有伴牡羊可能是大膽創新活動的發起人和帶領者，個人魅力發威，伴侶則投入知性學習，進入各自精采的週期。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛倦於向外，寧可把朋友往家裡約，讓居家發揮美食、沙龍、派對的功能，不用花大錢也能休閒娛樂；有伴金牛和伴侶工作之餘，都喜歡宅在家享受，因此傾向花費預算在布置美好家居或提升影視設備的等級。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★

單身雙子學習慾望攀升，與同學或手足連結更緊密，在學堂容易邂逅對象，惟延續交往恐有波折，不宜太過執著；有伴雙子和伴侶慢慢因為各自學習與成長，關係不再急躁，伴侶熟悉宗教哲學，而你強於生活美學，正可相互交流。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹人際情緣不成熟，不花費力氣，一心一意搶錢與對外曝光，能見度增加有助業績，惟空洞的作秀恐引反感；有伴巨蟹進財增加，你和伴侶傾向將獎金花費在居家設備，簡單置換窗簾布或壁褂，氛圍煥然一新，就能提升居家品質。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★★

單身獅子有桃花星和行動星加持，人際情緣魅力四射，宜全方位展現自己，無論在情場或職場都能所向披靡；有伴獅子成為所有人注目焦點，伴侶不但不吃味，還引以為榮，讓獅子感恩伴侶在幕後的支持與守護。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座在水逆週期也許諸事進度遲緩，讓你有更多時間沉澱，或發現被遺忘的內在資源，重新整合新舊的自己；有伴處女座和伴侶的關係不時出現模糊或委屈的感受，投入專業的創作或研究，可以轉移注意力不鑽牛角尖。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤的人際情緣變數多，無法掌握，生活充滿短課和社群娛樂，休閒時與好友購物享受美食，感覺人生美好；有伴天秤的伴侶出差旅行多，兩人雖聚少離多，但有默契各自發揮，能重質不重量地分享生活點滴。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍職場聲名廣播，創造出佳績，惟若曾過度驕傲得罪過的人，近日也可能出現負評，提醒你謙遜與傾聽的重要；有伴天蠍職場發威，創下高業績，攢錢之餘極可能你和伴侶將它花費在美化居家裝潢或職場治裝費。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★★

單身射手團體活動多，向外趴趴走，人際桃花旺，邂逅也頻繁，對方是明朗大方類型，值得留意可延伸交往的人；有伴射手創意與旅行的能量上身，不再低潮，伴侶也鬆一口氣，兩人很適合結伴探索新景點或新玩興。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊可能愛上學習攝影或影像設計，本週與人合資或金錢往來易生變，若聽聞有人想投資，不用高興得太早；有伴山羊和伴侶偶有甜蜜活動，例如一起追劇、學習拍照或欣賞藝術創作，同時也陶冶性情、增添話題。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★

單身水瓶私人約會多了起來，可能朋友介紹或在社群活動結識，對方傾向於活潑霸氣類型，與你不同卻有獨特風格；有伴水瓶和伴侶有志一同都想自我犒賞，採購華服名車或高檔影視設備，符合你們奢華享受的想像。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚工作繁重，逢水逆週期，職場業績恐有雷聲大雨點小的現象，以及客戶的反覆或取消，最好拿出平常心；有伴雙魚和伴侶宜注意傾聽對方，溝通內容要更慢而明確，水逆的影響，模糊不清最容易產生誤會。