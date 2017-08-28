〈吉娜兒的人生食堂〉黑森林巧克力蛋糕：成長是一種複雜的滋味

2017-08-28

圖．文／吉娜兒

今天是雅婷十六歲的生日，打工認識的男生冠宇約她下班後到附近的公園涼亭，要幫她慶生。雅婷雖然答應了，但其實覺得有些不太自在，因為從來沒有人幫她慶祝過生日。當然在學校有過跟同月出生的同學們一起慶生，但因為她家裡沒有在過生日，只為自己慶生這件事她沒遇過，讓她覺得有點怪怪的，有一點期待，但更多的是尷尬跟害羞。

雅婷的父母親在她很小的時候就離婚了，她不記得他們感情好的時候，也不記得他們後來是不是常吵架，只知道他們現在就像互看不順眼的同學那樣，就算在同一個班級也可以打死不跟對方說話。

雅婷國小的時候是跟爸爸住，曾經聽爸爸喝醉的時候說媽媽是個壞女人，是媽媽背叛了這個家跟別的男人跑了。國中之後雅婷改跟媽媽住，又聽到媽媽喝醉的時候說自己是怎麼樣辛苦跟無可奈何，說她從來都不想離開雅婷，說爸爸不拿錢回家還在外面欠了很多錢。雅婷不知道誰說的才是事實，她也不懂為甚麼她的爸爸跟媽媽一開始會想結婚，難道他們不知道彼此不適合嗎？她更不懂，為甚麼他們都要喝醉酒才來找她說話，難道他們不知道酒的味道很臭嗎？

「他們有愛過我嗎？」雅婷常常這樣懷疑，因為她覺得爸媽看著自己的眼神，有時就像看著一個擺脫不掉的負擔，「為甚麼要把我生下來？」

外面飄著細雨，公園涼亭裡，冠宇捧著一小塊黑森林巧克力蛋糕，他小聲唱著生日快樂歌，燭火跟著他的歌聲微微擺動，雅婷覺得自己好像喜歡上這個男孩了。跟冠宇一起分吃這塊蛋糕，雅婷第一次有一種很像是幸福的感覺，雖然那個感覺有點複雜不好說，但她此時此刻很高興自己被生下來，也開始期待明年的生日。