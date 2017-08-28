〈愛情軍師團〉結婚的理由

2017-08-28

戀愛不需要理由，愛上就愛上了，但要不要結婚卻教人心裡好掙扎，問問自己當初為甚麼想結婚? 為甚麼要結婚?讓你決定結婚的理由是甚麼呢?

以妻之名伴左右 不婚的我也昏了

文／水心沁

其實我是個不婚主義者，就連身邊的朋友也是，大多都是交往了三、四年卻一點也沒有想「婚」的意思，因為不想被名為「婚姻」的枷鎖給牽絆住，兩人相處久了要是水冷情淡，只要一句「謝謝你，對不起」，從此再見，不再聯絡。

但身分證後面配偶欄若多了一個名字，分開就不是這麼容易的事，就連結婚之後住哪裡、在哪裡工作、要不要生小孩，都不是兩個人說了算的事情。

2014年的那年秋天，當時我和男朋友一同騎車回家，路途中發生車禍，腹腔大量出血的我需要緊急開刀，但遠在南部的家人卻無法為我簽下手術切結書，而身為「男友」的他因為沒有「丈夫」這個名分，要經過醫院再三確認後，才能為我的手術簽同意書。這短短十幾分鐘的時間，我看見了一個男人為了心愛的女人歇斯底里、崩潰大哭的樣子。

還好那次手術進行得很順利，現在我也當了兩個孩子的媽。老公總愛問我：「跟妳求婚了幾十次，妳總說這輩子絕不會被戒指套牢，最後反悔的原因是甚麼？」我總開玩笑地回答他，是怕有人出去偷吃，結了婚至少分開還有贍養費，而且身分證上的履歷看起來會豐富一點。

其實我沒告訴他的是，「有一天你病了、老了、死了，我能以妻子的身分陪在你身邊。」

願和你過一輩子 成就更美的風景

文／陳麗芳

正如生活的其他層面，婚姻很現實。婚禮也許能滿足新人的浪漫幻想，婚姻卻是把一顆球放入正方形盒子裡的幾何難題。

即使如此，我仍然支持結婚。

我是七年級生，結婚時雙方都未滿廿六歲，外子嫌太晚，我覺得剛剛好。如果有人問我為何要結婚？我反而要問：「為甚麼不呢？」的確，一紙婚書不能保證一輩子，但我相信這一紙婚書是個最好的方法，能斬釘截鐵告訴對方：「我願意和你過一輩子。」

我和外子在同事和朋友眼中，都是親切和氣、認真負責的好好先生和好好小姐，但是，我們身上一定也會有一些令人難以忍受的毛病和惡質，然而，我們知道回到家、關上門，有一個人認識自己的真面目，即使偶爾流露失望，依然不斷選擇接受和包容。這份穩定和親密的關係，使我們能繼續在外面扮演好自己的角色，維持光明和美好的形象。

結婚第一年，是我們磨擦最多、最激烈的時候。我每天都能舉出兩、三件小事看外子不順眼，各種口角和冷戰的壓力，不知能向誰訴說。直到有一天，我醒悟過來，我們之間絕大部分的衝突都是由我發起，我結婚是為了甚麼？打造完美的配偶嗎？不是，是為了愛他。

我不是一個愛人的專家，但結婚的初心把我拉回正軌。結婚十年有餘，外子仍喜歡對我說：「再選一次、一百次，我還是會和妳結婚。」對我而言，這就是真正的愛。

結婚不是為了一棵樹而放棄整片森林。我相信，結婚是成為一棵樹，和另一棵獨一無二的樹種在一起，形成更美的風景。

遍尋不著拒絕的理由 所以就婚了

文／楊婷云

「甚麼？妳要結婚了？今後你就沒自由了！」「恭喜，那麼早婚，肯定是雙喜臨門吧？」我的結婚消息一出，親朋好友無不驚嘆。我成為同輩中的早婚一族，大家都很好奇為何會在晚婚的現代，我卻二十六歲就決定成為人妻？尤其是肚中那塊肉證實不是孩子，而是結實的肥肉。

「火爆浪子」是朋友給他的外號，本人經歷過幾次火山爆發，實在不是浪得虛名，不過，原因幾乎都是我神經太大條，踩到他的地雷。現在，先生的火爆個性收斂許多，我們也習慣了小聲吵架，因為明白愈大聲說話，心的距離就會離得愈遠。

我之所以願意踏進看似拘束的婚約，跟先生樂於學習不同的事物並鼓勵我探索不同人、事、物有很大關係，我們之間總有說不完的話題，維持著相看兩不厭的愛情關係。

為了減少外食機率，我懷著科學家精神努力研發菜色，看著被掃空的碗盤，聽著先生不吝嗇的讚美，誰知道結婚前我其實很少進廚房，但此刻我甘之如飴。

婚前，他的孝順我看在眼中，同時也愛烏及屋擴及到我的雙親，受到先生的感召，進而改變自己與父母的關係。近來，雙親盼望新生命誕生，但我們有一致的共識，期待但不強求，一切隨緣，我們從不認為血親是唯一的選擇。

先生對外認真打拚，但回到家卻會瞬間退化成小孩，永遠有奇妙的點子與令人噴飯的對話，讓平淡的日子總能增添新意，例如，避免過多花粉誘發過敏的一小束桔梗花，或是在外頭吃到了好吃食物時，總默默將自己的份打包回來與我分享，讓我感受到被人惦記著的重量。

原來，我想結婚的唯一理由，是遍尋不著拒絕你的理由。