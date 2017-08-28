2017-08-28

◎石尚清

兔肉極美，野兔肉更是妙極不可方物，遠非家兔可比擬。但野兔狡猾，槍械命中率低，陷阱難捕獲。

Ilisin（豐年祭）時Hafay總喜歡插隊到我旁邊，他的手掌很大，有點粗糙，但掌心溫熱，握手時連我的手也跟著汗涔涔起來。晚餐後他趁我到廚房倒水時悄悄問我：「要不要去海邊走走？」

往海邊唯一的路經過墓仔埔，他可能擔心我害怕，不住閒聊，我卻盯著黑暗中車燈反射出的一個個墓碑。突然有兩道光不大一樣，Hafay說：「兔子耶，好久沒看到了！」我一介都市俗更沒見過，遲疑兩秒鐘叫他停車：「欸欸，我下車看一下好了，沒看過野兔！」沒想到兔子腳程好快，才兩、三秒已不見蹤影，我不信邪四處張望，草叢卻一點晃動的痕跡也沒。Hafay突然大叫：「啊，在車子底下！」

車輪挪開，兔子早癟了沒氣息了。倆人瞠目相視兩秒鐘開始大笑，原來守株待兔的故事是真的，開車也能待兔啊！為免炎夏肉腐，我們拎著死兔子又折回去，飲宴未畢的眾人聽聞此事亦大笑，Hafay的媽媽手腳俐落地接過兔子去處理。

後來轉述，聽聞者皆莞爾：豔遇成了食遇，你這故事情節也太展開了吧！我笑：可是那絕對是我這輩子吃過最美味的兔肉，而且不勞而獲，分外美味！

那次隔天得搭中午的車，我一早離開部落時Hafay可能宿醉未醒，隔兩年再訪，Hafay兒子已會走路了。●