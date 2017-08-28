〈職場一點靈〉尋找巨人的肩膀

2017-08-28

文／凡客

在職業球賽裡，有些球員成績並不出色，常常換球隊，不過，總是能得到幸運女神的青睞，拿到不少枚冠軍戒指。這就代表，這些球員對於情勢，有很精準的判斷能力，他們總是能找到強而有力的巨人，站在巨人肩膀上，和巨人一起走得長遠。

如果把這個道理用在職場上，就代表你能否跟對人，這會決定你在工作上，能達到什麼樣的境界。如果你跟隨的只是一個平庸、視野狹窄的主管，而你凡事都按照他的意願行事，那麼，你未來的成就，大概也會落入和他相同的境界，甚至更低。相反地，要是你遇見一個能力強大，並願意提攜後進的前輩，這絕對是你的福氣，只要你一路跟著他，就容易碰到機會，遇到困難時，也會得到協助，進而突破障礙，做出一番成績。

要怎麼做，才能找到這些巨人呢？最重要的，你要先確定自己，是值得那些巨人培養的員工，你需要成為千里馬，才有可能被伯樂賞識。如果你擁有積極的態度，經常幫助別人，把最好的一面展示出來，並努力開拓人脈，那麼，你就有更多的機會，接觸到行業裡的頂尖高手。人際關係是互惠的模式，如果你帶給對方許多正面的意義，讓對方相信，你值得好好栽培，那麼，他們當然樂意提拔你，讓你變成他們的一員。

在漫長的職業生涯裡，遇上對的老闆，是一種幸運，而這樣的福氣，是絕對可以靠自己打造出來的。

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