〈職場跑跳碰〉高薪不如久薪

2017-08-28

文／黃大米

銀行的併購，常常還沒簽約，就風聲四起，搞得員工每天談論的話題是，「到底誰要買我們？」、「據說要買我們公司的有A銀行還有B金控。」有差嗎？「有啊！賣給外商銀行，同事彼此的稱呼是Emily、Maggie、Tiffany，賣給本土銀行，暱稱就是小玲、小惠、雅婷。」AMY笑著這樣解釋，也對，代表她可能從AMY何變回淑芬姐，瞬間老三歲。

拖油瓶部門爹不疼娘不愛 公司變成圖書館

公司花落誰家前，AMY立刻把半年的育嬰假請完，免得萬一將來遇到壞主管，休假被刁難、被酸，豈不倒楣透頂？

請完假回來，併購案也塵埃落定，賣給外商銀行，英文名字當然繼續用、暢行無阻，不過，同事們似乎都多了不少書卷味啊！

原來，他們負責的房貸部，不是新銀行主打的業務，因此人員要轉入其他部門，兩個選項，汽車貸款部門或者當理專。當理專需要執照，公司要大家上班免跑房貸客戶，好好專心念書。同事們熱切地分享考古題，研究如何第一次考證照就上手，AMY打趣著說：「根本就是把公司當念書中心跟圖書館，過去是開業績會議、分享會，現在是開讀書會，哈哈。」在求生意志強大下，大家都金榜題名，證照張張到手。

銀行拚業績 還沒賺到錢請先買保單

AMY是個有企圖心的人，考完證照後，剛好又有家新銀行成立，非常缺理專，願意給高薪水，她心想同樣轉當理專，就去薪水高以及升遷機會多的地方早點卡位，未來主管的位子就是我的，出來工作就是要往上爬，瀟灑離職，卻是夢魘的開始。

「才半年耶！我的主管已經換了兩個。新來的那個，也沒有什麼經驗，更扯的是，還要我們幫忙想推廣業績的行銷方法，這不是公關行銷部門該做的事情嗎？干我們這些理專什麼事情啊？」

壓垮AMY的最後一根稻草終於來囉。主管為了達成部門業績，要每個人買三十萬的保單，主管自己卻不買，AMY大怒，覺得錢都還沒賺到，還要先吐出去，立刻開始上網找工作，一有面試通知，立刻請假去應徵。

新企業薪水高風險高 回頭轉戰老企業

在經歷過新銀行人事不穩、政策混亂下，AMY轉戰老牌本土銀行，她現在是淑芬姐，名字土了點，底薪少了點，但穩妥多了，經歷過一年跳槽三家公司後，她笑說：「領得高，不如領得久，我的主管夢醒了，好好待在一家企業領年終獎金，可能才是最實際的。」

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