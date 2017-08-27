〈生活大補帖〉獄中兒子 給媽媽的信

2017-08-27

文／604

親愛的媽媽：

近來好嗎？看似簡單的4個字，卻讓兒子思考了許多天，久久無法下筆；「問候」是心虛、是沉重、怕攪動那原本平靜的心，讓您情緒再起漣漪。一封看似沒有什麼「重量」的信，卻承載著千斤重的複雜心情，怕觸動母親心中那塊不願觸及或想起的痛。

兒子就是您一生掛心，一生無悔付出疼愛，卻時時刻刻惹麻煩，進出監獄，令您傷心。

一張「泛黃」看似早可丟棄的紙，您卻收藏了40多年，那是兒子出生時，給算命師批算取名字的紙；沒有隨著數次搬家而消失，沒有隨著兒子惹您一次次的心痛而丟棄，記得3年前，兒子看到那張紙時，心裡真的想哭。

那一張紙您始終保存著，如同您對兒子那一顆關切的心。

我長得最像媽媽，從小也最得您疼愛，可最讓您傷心失望的也是兒子。兒子不懂表達，母親您對我的感情也一樣，「愛」是深埋心中，卻不會說出口，您只會用行動默默付出，而我只會接受，只會惹您傷心。

這一封信承載著兒子對您的思念，我不會跟您說「我錯了或我後悔」，因為兒子40多歲「夠大了」，也早該對自己的人生負責。幾年的憂鬱症，我從中得到許多，尤其又經歷了「生死」，看透了什麼才是重要。現在對我而言，能夠對您說「我愛您」很重要，兒子很好，您不用擔心。

如果，人生可以重新來過，我不會讓您再為我牽腸掛肚；如果，人生可以再做選擇，我不會讓您為我再流一滴淚；如果，人生願意再給我一次機會，我會永遠陪在您和女兒身邊，一直陪您到老，一路呵護女兒成長；可惜的是，已經造成的過錯，並不是一次又一次的「如果」所能挽救。未來希望在自己剩餘的人生路程中，開創屬於我自己的康莊大道。

愛您的兒子 敬上