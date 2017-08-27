〈徵文大拼盤〉餐桌風暴 小心地雷

2017-08-27

一家人快快樂樂吃飯，為何餐桌氣氛會變僵，請小心別踩地雷，煮飯的人很辛苦、吃飯也會不消化……

〈媽媽發怒了〉煮得又熱又累 吃飯三催四請

文／林念慈（新竹縣）

家住新竹，九降風本就厲害，加上廚房的格局有些凹陷，頓成聚風之處，所以每日母親下廚之時窗外風聲鶴唳，室內抽油煙機也不遑多讓，兩者交雜，使母親頭痛欲裂。

為了阻止空氣對流產生噪音，把廚房的門關上，聲音是小了，但溫度提升，也常把母親的心頭烈火燒到極盛；此刻，父親正優哉地抽菸，而弟弟正在熱線你我他，還一心二用打電玩，這一幕無疑是對母親最大的挑釁了，膽子向來不大的我，趕忙站在廚房門口幫忙上菜、遞醬油，深怕一場風波又起。

好不容易上菜完畢，餐桌邊卻空無一人，母親只裝了兩碗飯，她一碗、我一碗，我小心翼翼地開口：「那，我去叫爸……」話還沒說完，就被母親凌厲的眼光掃出兩道血痕，我只好趕緊坐下把飯扒完，再乖乖地到流理檯報到洗碗；此時父親跟弟弟才慢慢出現，看見桌面一掃而空，又見母親臉色慍怒，才知道大事不妙，明日請早，只好摸摸鼻子，自認理虧了。

此後，我們總是恭敬地站在廚房外，聽候母親吩咐，再也沒有人敢「遲到早退」了。

〈老公有嚇到〉老被跟婆家比 我不煮了

文／囡囡（彰化縣）

「這盤豆子怎麼煮得這麼軟爛，如果是我媽煮的才不是長這樣。」「為什麼煮魚要加九層塔，我們家從來沒有這樣搭配。」「在我家吃火鍋，一定不會加高湯塊這種不健康的東西。」每回辛苦煮完一頓飯，最痛恨老公在餐桌上碎碎念，常讓我還沒吃就氣飽了。

而令我最火大的是，他老喜歡用原生家庭的做菜習慣來指正我。也許是因為他太習慣「媽媽的味道」，但我也是比照「我媽媽的味道」來烹煮食物啊！這下可好，兩個媽媽無形中讓我們夫妻引爆一場餐桌戰爭。

為了家庭和樂，每回表面上我都選擇隱忍，其實心中的不滿已與日俱增，終於有一次大爆發。那回只因我在蘿蔔湯撒上香菜提味，又被他教訓了一番，說香菜上頭有許多寄生蟲，他媽媽從不使用；話未說完，我立馬抄起整鍋湯，全往廚餘桶倒個精光。

接下來的一個星期，我封鏟不煮了，淨買一些既油又鹹的外食來當晚餐，飲食口味清淡的老公吃得很痛苦卻也不敢吭聲。那次老公也許是被我激烈的反應嚇著了，從此他幾乎不敢再批評我的料理方式。

〈三代各吃各〉長輩餵孫子 媳婦意見多

文／醬油瓜子（台南市）

平時大家各奔東西，很難得三代聚在一起用餐，爺爺奶奶疼愛小孫子，會用自己的餐具去餵食小孫子，當父母的就會阻止說：「這樣不好啦！萬一生病會傳染啦！」長輩的臉已經面有難色了。

接著奶奶夾了些蔬菜給小孫子，但小孫子不愛吃，奶奶耐心勸說：「不要挑食才會長高喔！」這時小孫子哭鬧著不要吃，當媽的看不下去，就給了婆婆一句話：「媽，妳吃妳的就好啦！不要理他。」爺爺有點怒火中燒，凶了奶奶：「妳吃妳的，不要雞婆。」最後變成各吃各的，互不招呼，要吃什麼就自己動手吧！

家有養寵，小孫子是個過敏兒，小孩又對寵物好奇，常常摸了寵物後，忘了洗手就去拿東西吃，孩子的媽忍不住碎念不斷地重複：「不要摸牠！去洗手。」最後終於發飆了：「你們可以把寵物關起來嗎？」氣氛又僵了！但也明白這是為小孩好，只好讓寵物暫時失去自由。

幾次的爭吵之後，只要知道小孫子要回來，就會先把寵物關起來，吃飯前也避免小孩去逗弄寵物，才慢慢地化開了這顆無形的炸彈。

〈觀念不一樣〉生態與口慾 哪個才重要

文／西西（台南市）

日前婆婆在市場買了一些小魚，交代我把牠們煎得香酥，晚餐可以吃。公婆吃得津津有味，兩個孩子卻嘟著嘴硬是不吃，尤其是讀生科系的大女兒說：「為什麼要買這麼小的魚，還來不及長大就被我們吃掉，下一代的人就沒魚可吃了。」

婆婆反駁：「反正我們不買，別人照樣會買。」女兒接著說一句：「不吃又不會死。」頓時，整個用餐氣氛降到冰點，婆婆鐵青著臉不作聲。

隔天，等老公和孩子都出門上班，婆婆對我發脾氣，責怪我沒把孩子教好，對長輩說話怎麼可以這麼無禮！

我承認女兒真的說話太重，但與其怪孩子沒教養，我倒寧願把這件事情解讀為世代之爭。公婆生長於二戰後物質缺乏的年代，如何讓自己吃飽和讓孩子吃得好才是最重要的，至於以後的人有沒有魚可以吃或對生態環境會造成的影響，對他們而言是遙不可及的空話。

老公告訴女兒要體諒阿公阿嬤的立場，希望以後說話的語氣和態度可以婉轉一點。她接受我們的說法和要求，晚上下班後，立刻去向阿嬤道歉，這件因小魚引起的爭端，終於和平落幕。

〈媳婦壓力大〉婆婆愛挑剔 眉角一堆

文／潔咪（苗栗縣）

今年5月中，從南部高雄嫁來北部苗栗。雖然不與公婆住一起，但婆婆偶爾會來住幾天。

說到吃飯，我老公是個很捧場的人，婚前我在家裡就不常做飯，婚後做飯是一邊看食譜一邊做，挺少有失敗的料理，我最大的罩門是「鹹淡」控制，但也秉持著可淡不可鹹的原則，寧願沒味道再加，也不願加太重無法補救。

我還滿享受料理的樂趣，但是婆婆來，煮東西就變得很緊張。

她不會進廚房吵我，但東西端上桌，一定要有綠色青菜，但不可以有花椰菜；煎魚時，一直提醒強調「魚要煎熟」好幾次，上桌時一直翻魚身確認；喝同一鍋湯時，老公說太淡、婆婆說太鹹；不可以有蛋料理，要不然會一直被碎念說一天不能吃太多蛋；相同份量減量調味的料理說太淡，因為上次說太鹹，身為媳婦，白眼只能在心裡翻，幸好老公不是豬隊友，會在旁邊幫忙反駁婆婆。

煮飯從前置作業、火候掌控和後續清潔處理，都要花時間與精力去處理，希望大家能多多體諒幫你們煮飯的人喔！