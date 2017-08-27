〈 戀愛大智慧〉愛情 不該是遷就

2017-08-27

文／AB

回想那段感情，仍覺得不捨。不捨，是因為太愛了，但，我從未後悔過分手。與她戀愛時，朋友們看到我們的相處模式，都覺得我變了，變得處處遷就著，她不開心，我變得慌張，猜著她為何不開心，想盡辦法逗她笑，又或者道歉，在她面前我彷彿矮了一截。

回想起來，當初的自己也確實可悲，談戀愛談得如此卑微。我並未是如此好相處的人，而是怕沒人可以相處，因此當與她戀愛時，強迫了自己配合著她。半夜騎了數十公里，只因為她突然想吃某家豆花。又或是明明下著大雨，跟她說坐計程車回家吧，錢我來付，卻惹她不悅，最終還是騎著摩托車前往接她，全身溼答答，她也不開心，抱怨了一句：「如果買車就不會這樣了。」

愛情是我的罩門，因為不容易，所以呵護，因為太愛了，所以處處禮讓，換來的卻是低人一階。現在的我，愛情仍舊是我的罩門，但不同的是，我變了，或許會這樣單身很久，也不願再談一場卑微的戀愛。

愛情可以磨合，但必須對方是對的那人，就像齒輪能互相嵌進彼此，得是合適的大小，不然只是相互碰撞。經過一次失敗的戀愛，自己也成長了。人，就是如此，邊前進邊修正，我是不是變得更好了我自己也無法肯定，不過，有一點是肯定的，我得比以前更好。想通了，該是為自己，而不是成為誰眼中的最好。愛情可以不完美，但不能不合適，畢竟那是一條漫漫長路。