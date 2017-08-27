〈絕食系男女〉只是在等待 對的人出現

2017-08-27

文／Mark

不是不想進食，只是沒有進食的慾望。友人A對自己的單身生活作了如此註解。

沒有對象的生活也可以過得很充實，工作完的空閒時間，大可以找很多事來填補，例如運動、學習新事物、補眠、找朋友聊天、吃飯、唱歌、逗逗貓狗，有閒錢時可以自助旅遊，想發揮愛心時可以去當志工。

然而，當你有了對象，你會生病，生一種名叫「思念」的病，見不到面的時候會一直牽腸掛肚想著他，會努力地想把空閒的時間留給他，生活會有一大部分被他占滿。然而，雖說兩個人的生活可以創造獨特回憶，有一個可以尋求擁抱、交換體溫的對象，但當有一天他離去的時候，留下的回憶會變成很難填補的空虛，以及持續的痛苦。

在遇到對的人之前，這種事會一直重複上演，或許下一個就是幸福的歸宿，這事沒人說得準，只是在經歷過數次後，會讓「進食愛情」的念頭淡掉，慾望在重複的失敗中被消磨掉，便會尋求其他可以「填飽生活」的方式，一旦生活被填飽後，就不會想著愛情了。

我問友人A，絕食的人還會有恢復進食的一天嗎？「需要對的人出現。」友人A如此回答。

失敗的傷口就算痊癒也會留下疤痕，在沒有強烈的誘因下，誰會冒著讓自己受傷的可能而捨棄充實的生活？就算遇到合適的人，也可能不斷說服自己，「我現在的生活很好，不需要外人來占據我的時間」。如果有人可以有耐心且不著痕跡地融入此人的生活，變成生活中不可或缺的一部分，或許還會恢復進食。「畢竟朋友以上的關係不同於朋友，就看你的表現了。」友人A笑著說。