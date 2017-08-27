〈夫妻之間〉別讓孩子成為夾心餅乾

2017-08-27

文／心扉

台灣的離婚率很高，因此不時會聽到擁有孩子監護權的一方，阻止另一方探視孩子，拿孩子作為報復、牽制另一方的工具，甚至為了抹黑對方而對孩子洗腦：「你媽媽不要你了。」實則是想方設法不讓孩子的母親見他，以此當做那個人離開這段婚姻應付出的代價。

說來，孩子有甚麼錯呢？他們沒法選擇自己的父母，沒法決定要父母在一起或分開，甚至有的時候還得選邊站。孩子壓根就不明白是怎麼回事，只知道父母感情不好、一見面就吵架。

別讓孩子成為兩人感情裡的夾心餅乾，別把孩子當成自己私有的財產，一心想要掌控他，這樣只會讓孩子更加左右為難，不敢說出自己心裡的想法。

有的家庭因為父母離異，因而變成隔代教養，近來，我就聽到一個老奶奶有些傷心又有些氣惱地說，孫女是她從小辛苦帶大的，如今孩子的媽媽回頭找來，希望能跟孩子一起生活，孫子也同樣有意願，這讓老奶奶很傷心，覺得孫女背棄了她。

我能明白她孫女的心情，因為自小與母親相處的時間太少，她對母親有很多渴望、好奇與想像，但這不代表她不愛她的奶奶，我相信她明白奶奶對她的好與愛，只是，除了祖孫之情，她也急於想要填補她童年缺乏的母愛，想要有多一些與母親相處的回憶與記憶，這是一件很自然，沒甚麼好比較的事呀！

單親也可以很幸福，重點在沒能繼續婚姻的兩人能有多一些的度量與風度，把大人世界的感情問題處理好，不波及到孩子，能理解孩子有著需要雙親之愛的權利，並把見與不見的決定權交還給孩子，讓他在無壓力的情況下做出選擇。當你能尊重孩子的選擇，孩子也定能理解你在感情裡的難處。