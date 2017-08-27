〈婚姻幸福學〉愛的玻璃心 改造計畫

2017-08-27

文／諮商心理師 張璇

從小得不到父母肯定、認同的孩子，成年後經常會變得低自尊，容易自我價值感不穩定。低自尊的人，除了有顆易碎的玻璃心，對婚姻或戀愛也往往有較高的期待，因為不夠接納和欣賞自己，對伴侶的一舉一動也變得很挑剔。

親密障礙拉警報 都是低自尊在作怪

低自尊對婚姻情感的另一個常見影響是「缺乏安全感」；造成兩人的關係不是太過黏膩，就是太過疏離。由於不信任對方、害怕受傷，低自尊者在情感上會盡可能保持距離，或是因為不認為自己真的值得被愛，而不斷想測試伴侶，即使戀人或配偶已努力展現各種愛的行動、言語，仍然難以滿足，甚至以一些不健康的方式來確認對方的愛。

舉個例子來說，家鈺（化名） 的外型條件不錯，個性也很隨和，和先生世銘（化名）是一見鐘情，交往沒多久便閃婚，婚後才發現世銘其實不像外表看起來那麼有自信，而且很愛吃醋，不但每天儘可能接送她上下班，中午也常打電話問她跟誰一起吃飯，甚至要求家鈺開視訊給他看，這讓家鈺很困擾，同事常虧她有個黏TT的老公。有一次世銘聽到她跟男同事講電話有說有笑，便突然大發雷霆對她破口大罵，說她無恥。雖然世銘大部分的時候都對家鈺很好，但他的疑心病和緊迫盯人，讓家鈺感到壓力很大，卻又不知該如何改善這樣的關係。

多點鼓勵 用愛提昇自我價值

親密關係的品質，與雙方的自我概念有極大的關聯。在伴侶諮商實務工作中，心理師常協助有相關困擾的伴侶或個人，更去覺察自己的自我價值感的高低如何直接或間接影響彼此的關係。以下介紹幾個可以協助另一半提昇自尊與對人的信任的方法：

〈方法1〉幫助伴侶走出陰影

《家庭會傷人》作者約翰．布雷蕭（John Bradshaw）說：「我們必須先走出過去，才能讓過去的過去。」假如一個人一直沒有與過去和解，他的過往會如影隨行，所做所為、想法、信念與選擇，都將以過往的經驗作為參考依據。

他可能很容易受傷、很敏感、容易挫折、沮喪，指責他會提醒他過去的許多挫敗經驗。但如果多讚美對方所擁有的特質與能力，提供多一點正面的能量，避免負向的溝通，則可幫助他更能接納、疼惜自己，和淡化過去不好的記憶。

〈方法2〉幫助伴侶學習自我疼惜

低自尊者不相信自己，也不易信任別人的愛。雖然常聽到「愛自己」的說法，低自尊人卻很難自我欣賞，總認為必須把自己榨乾、掏空才能得到愛。所以，如果遇到巨大困境或挑戰時，能得到你的支持，而不是拒絕和傷害，在困難中仍不離不棄，不僅能堅固雙方感情，也會改變他對自己的看法。當他內心的缺口慢慢復原，對伴侶也會更有安全感和不那麼容易自我懷疑。懂得愛自己，在親密關係的距離和界線拿捏上才能適中平衡。

〈方法3〉幫助伴侶克服對失敗的恐懼

低自尊的人對於失敗有非常大的恐懼，也因此非常缺乏安全感，深深害怕自己會被傷害，而抗拒太投入這一段關係，覺得與伴侶太親近會很不舒服，害怕在親密關係中漸漸發展出來的一種真實的連結，為了避免有更深的連結，有時會反映出刻意逃避。

要減少他內心不必要的焦慮和懼怕和擔心你看到他的缺弱點，不一定要不斷讚賞他，但可多以行動和言語支持、鼓勵對方，儘量不以先前的表現以及事情的結果作評論，這會讓他感到被愛，從長期被表現和結果束縛的牢籠中掙脫出來。當他的自尊提高，便有勇氣面對自己最深的恐懼，也更有信心去克服親密的恐懼。

覺察過往接納自我 自在地愛與被愛

無論是更去覺察自己過往的傷和自尊如何影響關係，或是學習更接納自己、疼惜自己，都有助於把問題的焦點從對另一半的強烈失望及不滿，轉移到真正去看關係裡到底發生了甚麼事。有的時候，可能對方不是真的故意要傷害我們，只是他還沒有學會如何更自在地愛與被愛。