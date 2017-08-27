2017-08-27

@慕奇

崔佛走到一座村莊。人來人往，每個人都很有活力地忙碌著。

他看見兩個農夫到酒鋪買酒，接著挑著酒離開酒鋪。

崔佛跟在他們後面，聞著酒香，拖著疲累的腳步前進。

突然間，其中一名農夫繫酒的繩子斷了，碰的一聲，酒罈掉到地上碎裂，酒香四溢，酒液瞬間就滲入泥土地中。

農夫痛惜地蹲在地上察看，一邊哀聲嘆氣，上好的酒就這樣不見了，而他還要再花錢買另一罈酒。

週遭的人也跟著嘆息。

這時，又傳來另外一聲物品碎裂的聲音。

大家轉過頭去，這才發現另一個農夫身後的酒罈也掉了下來，碎片和酒液灑了一地。

大家正想過去安慰另一個農夫時，卻發現農夫頭也不回地往前走，甚至沒有留下來查看。

一名好奇的路人趕上前去詢問：「你的酒掉了，你怎麼不回頭察看？」

農夫回答：「酒罈一掉到地上，我就知道破了，何必再查看？」

「可是為什麼你看起來也不傷心？」路人再問。

「因為我知道傷心並不會使酒罈復原，我只有再去買一個新的，我才能帶著酒回家。」

眾人聽了，紛紛發出讚嘆聲。

農夫往前走，崔佛走向他。

農夫看著他。

「你應該回頭看看。」崔佛道。

「我說了回頭無助於任何事。」農夫不耐煩地說。

「有的。」崔佛道。

農夫露出了疑惑的表情。

「你不把碎片撿起來的話，會有人傷到腳的。」崔佛道。