〈職場拼圖〉搞定人際關係 搞定職場人生

2017-06-27

文／洪金鳳

工作三十多年，我最深的體會是：職場的順遂與否，個人表現與工作能力是其次，有良好的人際關係，才能為自己工作的推展加分。遇見困難與挫折，別人也不致於落井下石，更可排除一些可能性的障礙，所以，我一直努力的職場項目是營造良好的人際關係，讓自己在愉悅的環境中持續工作。

拓展視野開闊胸襟 不困鎖在自己的天地

個性耿直，遇事不會轉彎的我，在初入職場時，因此吃了很多的虧，那時年輕，哪懂得謙卑彎腰、退一步海闊天空的道理，待人處事都是一根腸子通到底，是就是，不是就不是，沒上過「社會人際關係」的課程，從來就不知道什麼事該退，什麼事不該堅持，所以導致的結果是別人不悅，我也不好過。

結婚後，我從澎湖到高雄工作，視野的開拓加上認識許多磁場相投的知心好友，從這些好友的經驗中，我得到一些啟示，就是要學會情緒管理及講話的藝術，千萬不要在生氣的時候講出不得體的話，惱怒的話到嘴邊要懂得剎車，不要只放大別人的缺點，要多看看別人的優點，多閱讀、多與正向開朗的人來往，這樣自己就不會鎖在自己的天地裡，有寬闊的胸懷，見多識廣之後，就知道應該如何跟別人相處，才能讓彼此都安適自在，相得益彰。

做好分內事 好人緣地基

一路走來，我遇到許多志同道合、同舟共濟的同事，也見識過一些自以為是、自私自利的朋友，跟志向一致的同事一起做事，再怎麼累再怎麼辛苦，當事情完成時，都有甘甜快樂的感覺在心頭，但當和偏執的朋友有接觸，深知無法改變對方的想法時，就砥礪自己把分內的事做好，其餘的別想太多，太鑽「別人怎麼都不配合」的牛角尖，只會徒勞無功，增加自己的困擾，於事無補而已。

文元跟孝儀是我以前的同事，這兩位同事共同的特點都是任勞任怨，凡事都會為人著想，即使犧牲自己的時間，也都在所不辭，甚至就算逢休假日，只要任務需要，他們都會到工作地點，把任務做完才休假，精神非常令我感佩。他們鮮少抱怨多做事，還覺得多做事才有存在的價值，很少從他們口中聽到怨言，也因此，他們贏得好人緣，討喜的個性讓他們走到哪裡都凡事無敵。

他們熱忱無私的待人處事方式，是我一直奉為圭臬學習的指標，如何培養良好的人際關係，也是我持續要努力以赴的課題，有人說「活到老，學到老」，我則說「活得老，要把難解的人際關係處理好，才會有智慧人生，快樂一生的感受」，生活中難免還是遇到一些讓人難以理解的人事物，但時間一過事情也過，不要把難解的事放在心上太久，相信一定會擁有一個幸福無憂，人際和諧的職場未來。

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