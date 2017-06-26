〈婆媳過招〉生活習慣不同 互相磨合

2017-06-26

文／賴賴

有人說結婚不是兩個人的事，是兩家人。的確，婚前耳聞朋友籌備婚禮時，雙方家長對於飯店等級、喜餅幾層、婚紗套數各有想法。女方家長習慣將女兒寵在掌心，男方則一貫節儉，希望將錢用在刀口，於是討論變過招，弄得新人急忙從中破冰，生怕婚事凍結。

人與人，關於習慣歧異而生的故事繁多，一千零一夜也無法講盡。不過當場景挪移到同居所，對象變成婆媳，複雜度恐怕更上層樓。

婚後入住婆家，因習慣不同，磨合不斷開展。例如愛惜資源的婆婆不捨回收空罐，塑膠桶或玻璃瓶堆滿廚櫃，等待派上用場的那天，而我卻不慣囤物。或者習於操持多人飲食的婆婆總購回過量蔬果，上次買的還未下鍋，新食材又入住冰箱，導致得常清理腐爛菜葉。

我同樣將娘家習慣引進。像是天黑必點燈，即便無人的公共空間也是如此，此舉惹來婆婆協助關燈，有時我僅回房拿物件，回頭卻見客廳熄火打烊。另外平日上班已夠勞累，我習於週日一次灑掃，此情形下若見婆婆舉起掃把，便讓我心跳急促。

和外子生活亦是如此。兩個人便是兩種擠牙膏方式、塑膠袋綁法、被子摺法、電線捲法，習慣小事日日於夫妻間上演。然而我能直接和外子明說，卻還無法拿捏與婆婆談話的分寸。

有時外子會故意逗弄婆媳間不同習慣，比如我不吃隔夜菜，婆婆則擅長新瓶裝舊酒，他便於飯桌上點出某菜是兩頓混搭，鬧得我每道沾筷，並頻謝婆婆下廚美意。

幸好不同的習慣尚未結出惡果，因我們都試圖用善意去理解對方做為及調整。於是婆婆開始點起夜燈，而我與外子會將瓶罐去蕪存菁，但維持檯面的澎湃陣勢。

令我還沒習慣的是婆婆會把曬於門邊的傘收至別處，而我屢次忘記拿回，導致買入一把把超商傘。不過，我願意習慣溼傘應有的位置，只是，在習慣這個習慣之前，不知道我會帶回幾把雨傘。