草莓鮮奶油蛋糕：真心相愛怎會錯?

2017-06-26

圖．文／吉娜兒

「我就是想這樣一直牽著妳的手，永遠不用再去管別人會怎麼看。」她常常想起這句話，也會回想當時的情景，那時他們走在電影散場的人潮裡，男人突然牽起她的手，她本能反應想抽回自己的手，就是這個時候，男人對她說了那些話。她看著男人認真的表情，真誠的雙眼像個孩子，這就是一個真心愛自己的男人，就算這個男人已婚，就算他有一個還在讀幼稚園的女兒，那又如何？這些都不能阻止他們兩個真心相愛。

總是理性勝過感性的她，萬萬沒想到自己會愛上有婦之夫，沒想到自己會變成介入別人婚姻的第三者，無法光明正大地和愛人牽手走在街上，只能躲到陽光照不到的地方，才可以安心地親吻擁抱彼此。她從沒有想過，愛情，竟然會讓自己落入這麼難堪的處境。

不只是親密好友們都有勸過，她自己也好幾次想要放棄這段感情。終於，她決心要斬斷這段見不得光的感情，而男人卻像是能夠讀出她的心思，搶先對她說：「如果妳真的無法繼續也沒有關係，但我希望妳明白我是真的愛妳，就算現在的妳無法接受我的愛，我也不會怪妳的。」她熱淚盈眶地望著男人，心想，我是多麼想要一直一直愛著你，我當然知道你也是這樣愛我，好想大聲對全世界說，我們的愛並沒有錯，真心相愛怎麼會是錯的？最後她還是說不出要分手。

今晚他們約好要一起慶祝相戀三週年，她買了草莓鮮奶油蛋糕，白色的鮮奶油上擺著新鮮漂亮的草莓。正當都準備好的時候，男人傳了簡訊：「對不起，我太太……」她沒看完簡訊，就一個人漠然吃起蛋糕。

因為這一顆顆讓人感覺健康，而且又酸甜解膩的草莓，吃的時候很容易就讓人忘記自己其實是吃進了大量的糖和鮮奶油，是對身體不好的。就算理智上明明知道草莓鮮奶油蛋糕不健康，卻還是無法抗拒地吃光，然後再買來吃，就像他們的愛情，明知道沒有未來，明知道對自己不好，卻狠不下心割捨。