〈職場萬花筒〉和獵頭公司打交道

2017-06-26

文／凡客

在許多國家，獵頭公司是非常重要的角色，他們如同職業球隊的球探，負責在世界各地發掘人才，並加以媒介，由於有他們的存在，千里馬得以在待遇更佳的地方一展長才，企業也能藉此尋獲更有戰力的成員。

一般來說，獵頭公司會積極向各產業的優秀人才挖角。不過，如果你只是坐在辦公桌前，每天有如釣魚，苦等獵頭公司的電話，恐怕會大失所望。你需要改變策略，把自己當成商品，好好包裝，並運用各種管道，積極地宣傳自己，像是產業的商會活動、國際展覽、業界論壇交流、媒體發表會等，這些高曝光率的場合，都容易和獵頭公司接觸。或者，你也可藉由人脈的介紹，來認識獵頭公司，如果你能讓那些在業界具有聲望的人，大力推薦你，當然也可以提高獵頭公司的興趣。

當你從不同管道取得獵頭公司的資訊後，也可以主動和他們聯絡，告訴他們你的專長，以及在該領域所獲得的成績。不過，獵頭公司並非所有的人才都挖角，他們會針對熟悉的產業做媒合，像是有的公司，專門尋求晶電產業的研發專才，你在和他們接觸之前，不妨先了解他們的背景，如此可增加彼此合作的機率。

不過，更重要的原則在於，你必須證明，自己真的是千里馬。如果你和許多獵頭公司接觸，最後總是不了了之，或是得到「謝謝再聯絡」的回答，那就代表，你可能還未達到獵頭公司的標準，需要繼續努力。

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