〈職場迷宮〉關於社工的間接服務

2017-06-26

文／居隱

平常逛社工網路討論區，常有人發文問：由於個性不喜歡密集跟人接觸，對如何制定社福政策有興趣，沒意願當第一線直接服務社工，想當間接服務社工，只是看社福單位較缺直接服務社工，不知該怎麼辦？

筆者想對這些人說：能思考本身特質、興趣是很好，但知道「間接服務」是什麼嗎？其實間接服務領域很廣，包括行政工作、督導、諮詢、研究、管理，且各領域還可細分，像是社會行政包括制定政策、財務、公關，那您想從事哪種間接服務？

是否適合可如此評估

如不知想做哪種領域間接服務，可這樣評估：

一、善用職涯測驗：

就業服務站、人力銀行有很多相關測驗，只是別太倚賴，因為測驗本身有它的限制，重要的是參考測驗結果採取行動。

二、反思本身特性：

像是用寫日記、聽其他人建議方式，了解個人行為模式、想法、興趣、能力及程度。

三、實際調查、發揮想像力：

像是觀察現有社福體系，哪些部分可應用個人特質，除做得高興也能做得好？

不用執著於間接服務

不過不用堅持只做間接服務，也可找兼具直接服務的職務，原因很簡單：

一、因應實務工作環境：

像是不少地區社會局的社工，得兼著做直接及間接服務，需分配時間出外訪視服務對象，及審核補助民間社福單位方案核銷；再像是當督導，通常要有從事直接服務經驗。

二、提升間接服務能力：

像是筆者有志從事圖文工作，也覺得本身的臨場反應能力弱，不一定能立即適切回應服務對象需求，做直接服務很虧，有段期間只想做間接服務，協助社福單位宣傳社福服務訊息。

但從事幾個領域的直接服務工作後，對長期照顧、就業、部分類別身心障礙服務有些概念，也了解現有核銷、評鑑流程細節，增加製作作品點子，提供改善現有社福體系建議；連同事都建議筆者，先有一些直接服務經驗，做間接服務才有基礎，畢竟有些事，要親身經歷過才知道。

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