〈看門道評味道〉量產價廉 自製醬瓜

2017-06-25

文／梁瓊白

路過菜場正好遇上收市，有菜販扯著喉嚨促銷小黃瓜，算算有20幾條，堆得小山似的才50元，非常便宜，因為是貨底，又是促銷，所以沒得挑，外觀雖然不夠勻稱，但瓜皮上還帶著刺，可見新鮮度還不差，所以就買了一盆。

小黃瓜在夏天的吃法很多，無論切絲配涼麵、切片汆肉片湯、切丁炒炸醬麵做澆頭或涼拌，都是花不了幾分鐘就能上桌的菜。北京一般的餐館到了夏天，每家的菜單上都一定有一道菜就是「拍黃瓜」，既便宜又爽口，非常受歡迎，特別是這個拍字用得最傳神，當真就是用刀背朝洗淨的小黃瓜用力一拍，立刻裂開，然後拌上鹽、花椒油、香油、蒜末，拌勻後放個5分鐘，入味就可以吃了。台灣的餐館很少這樣做涼拌小黃瓜，大都是先剖成4長條，片除瓜瓤後切小段再加調味料拌，外觀、風味和口感各不相同。

可是，這麼一大盆小黃瓜如果都做成涼拌肯定吃不完，而且涼拌小黃瓜吃不完會軟掉還一直出水，所以不但要現做現吃，最好吃多少做多少。

我想到一個保存法就是做成醬瓜，每次初一、十五都有電視廣告介紹醬瓜，其實自己也可以做，不但味道不輸罐頭品，如果家裡有空玻璃瓶裝，簡直就跟買的一模一樣，再說這麼便宜的材料不自己做太可惜了。

首先，洗小黃瓜一定要用抹布裹著搓，才能去除外皮上可能殘存的農藥，洗完切2公分左右的圓片，然後用一個可以加熱的容器，裡面放一杯糖、半杯醋、一杯醬油膏、兩片甘草（不放也可以）先拌勻，再放入所有小黃瓜片混合，放爐火上煮開，大約煮兩分鐘，然後熄火放涼，就可以裝罐冷藏了。除了當吃稀飯的小菜，切碎蒸肉餅也極好。

其實只要不是大清早或尖峰時段，越接近收市的時間去買菜本來就便宜，但一定要有選擇，除了注意品質還要考慮數量，如果買了不會做或吃不完，再便宜也是浪費。