〈徵文大拼盤〉購物老是被洗腦？

2017-06-25

買東西如果看到什麼就想買，不但可能買了一堆用不到的東西，還瘦了荷包，所以下手前一定要意志堅定、腦袋清楚，才不會被廠商牽著鼻子走……

〈盲從後果〉跟著撿便宜 反成冤大頭

文／陳麗珣（新北市）

我一向以節制聞名，對於購物多以實用及價格經濟為優先考量，往往多方研究始下手購買，然而這樣的我，卻栽了一個大跟斗。

年初參觀商展，經過保溫瓶攤位時，看到攤位前擠滿人潮，遂也抵不住好奇心向前。只見老闆從保溫瓶倒出軟爛的紅豆，聲稱該保溫瓶即可做出如此美味的紅豆。

經常被紅豆打敗的我，當下就再也移不開眼睛。當老闆再拿出一堆贈品，看著婆婆媽媽一個接一個走到攤位後方付款，頓時腦中只剩下一個念頭，「連貪小便宜的婆婆媽媽都買了，那一定很划算。」也跟著購買兩個保溫瓶。

回家後立刻興奮地按照老闆教授的方法使用。沒想到，高價購買的保溫瓶竟然只維持不到10小時的保溫效果，比原來使用的保溫瓶還糟。之後，再用過幾次，終於死心，於是現在反成了家裡的高價冷水瓶。

千算萬算，以為婆婆媽媽最是精明，一味跟風，卻反而成了冤大頭。經此教訓，自此再看見婆婆媽媽聚集的攤位，就速速繞道行走。畢竟，冤大頭一次就夠了。

〈生意人話術〉只有這一件 就完全投降

文／Celia（基隆市）

我愛買衣物，各種宣傳最讓我腦充血的就是這句話：只有這一件！

其實家中已經堆積大量衣物，實在沒有理由可以繼續購物，但「只有這一件」，似乎突顯了這件衣物的獨特與稀有，對購物狂來說，是再好不過的購物理由。

另一個原因是，我想證明自己是獨特的，是和別人不一樣的。穿上「只有這一件」的衣服，應該就可以保證自己很特別吧？我心裡的聲音是這麼說的。

直到有一天，我穿著在小精品店買來的，店主說是「只有這一件」的洋裝，自認為「獨一無二」地走在街頭時，迎面竟然遇上一位穿著和我一模一樣洋裝的女性！

過去一直想像「撞衫」會很冏的我，那一刻卻只覺得平靜，因為看著那位身材、年紀都和我截然不同的女性，我意識到就算穿著一樣的洋裝，我們還是不同，如果再加上個性、生活方式等面向，每個人本來就是獨一無二的。從此，我不再迷信「只有這一件」。

後來問賣我「只有這一件」洋裝的店主，為何我會和別人撞衫？她的回答是：「我的店裡只有一件，但別人的店裡也有……」天啊！

〈戰勝自己〉先下單滿足 付款再三思

文／亞倩（新北市）

隨著電視及網購的發展與便利，曾幾何時我也成為一個「愛買族」，尤其是看著購物頻道時，到底是主持人口才太好了，還是我真缺那樣東西？怎麼每樣商品都是我那麼迫切需要的呢？

後來看到某購物網站以「你的腦叫你一直買」為主題的數封廣告信，瞬間有種強烈被歧視、羞辱的感覺湧起，但是，抵不過好奇心的驅使，我還是點進去逛了。似乎有幾樣貨品的價錢挺吸引人，為方便購買又忍不住下載了APP，毫不猶豫地下單訂購了。只是一直以來我給自己訂了個網購原則，不熟悉的網站，購物絕不刷卡，只選擇ATM轉帳或超商I-PAY繳費，除了自認為較安全外，最重要是多了幾天的冷卻期，確定「非買不可」時再去轉帳付款。

戰勝自己雖然很重要，但實在無法理解網購公司怎麼會以暗諷沒有大腦的詞句來「吸引」客戶消費呢？如果真的訂購完成，是否就是代表該「話術」是正確、成功的？後來我自認自尊心很強，實在無法接受「既消費又要被羞辱」的言詞，所以我就刪除了該網站。

〈洩壓有本〉小冊列清單 減少衝動

文／筱樹（台北市）

未婚的阿姨腦瘤開刀後行動不便，語言亦受損，居家雖有看護照顧，但身體愈來愈衰退，只剩至親會前往探視。她突然對電視購物著了迷，每次去探訪就發現她又添購新物。

有次見到大型的絨毛狗，我問起由來，才知近半年她在購物台買了20多萬，是公司送她的禮物。

但見客廳進口外國皮沙發換成人造皮沙發，臥房長條櫸木地板因有漏水漬，改成合成地板，房間內還有琳瑯滿目的新品。原來購物台還有從事居家裝修服務、噓寒問暖的客服，恰能填補她的孤寂，自然成為成功的行銷高手，直到阿姨語言行動全失能，才止住繼續被洗腦購物。

於是警惕自己，在電視前的沙發旁擺放小冊子與筆，當看到很吸引我的商品，就記下日期、品號、價錢與電話，再到網路比價。若價錢OK，再沉澱3天，慎重考慮是否是必需品？若是衣褲，就先到衣櫃察看，發現已足夠就不再心動。小冊記下滿滿的商品，既能宣洩被購物專家洗腦時，欲罷不能的購物衝動，又能守住荷包，更免除買下的後悔。

〈小資族須知〉訂下目標 守小錢換夢想

文／公常豫（高雄市）

菜鳥新鮮人的我總覺得台北生活大不易，起居生活樣樣皆是財，省錢似乎挺費事，但記帳後，才發現魔鬼藏在工作裡。

早晨進辦公室，洗腦自己再忙也要買杯咖啡；大腦用了4小時後，同事便揪團以「月末疲勞犒賞」之名，大啖高價午餐；午後，團購飲料、點心的資訊從四面八方湧來，舌癢癢地下訂3盒泡芙和珍奶；晚餐與朋友才喝杯小酒，打開皮夾，咦，怎麼一天的薪水，隨著不經意的誘惑就一去不回。

「人因夢想而偉大」很實在的話，所以開始規劃一些目標，不論是短期的旅行，或是長期的進修與興趣，變得自制；也定期透過報章雜誌汲取理財知識，因為目標明確，更能堅定理財意志。

早晨省下100元咖啡，一年後能換成垂涎已久的單眼相機；多帶便當、自備茶水代替珍奶，更能解消財的渴，一年後就能帶著單眼相機去自助旅行。如今，下班不再覺得錢包空空，歲末之際更能一展年初訂下的計畫。