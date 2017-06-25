〈愛情陷阱〉已婚男的 非分之想

2017-06-25

文／阿里88

某女性友人離婚，頗具姿色，現任職會計工作，她是位敬業樂群、心地善良、有原則的女人。那間公司的某主管，自認為婚姻美滿幸福，時常在同事面前炫耀自己是個愛家、愛老婆的新好男人。

平常公司聚餐，該主管常會讚賞友人的工作表現，並給個關愛的眼神，例如最近因工作忙碌，常要加班，為了體恤員工，此主管特地送她維他命以資鼓勵；或是在生日前夕贈送小禮物，逢年過節另外再塞個小紅包，偶爾上下班藉機接送她，頻頻示好。但因此人已有家室，讓友人困擾不已，只想退避三舍。

前幾天友人來電，說此人竟敢對她告白了！內容老梗，了無新意：「妳雖不是最美的，但是我見過最美的女人。看到妳讓我覺得自在又年輕，彷彿重回年少輕狂的歲月。我沒有非分之想，只是很單純地想約妳閒暇之餘喝喝咖啡、牽牽小手、唱首情歌吹個海風，心滿意足也。」

友人為了避免騷擾，將計就計跟他表明：「其實我也暗戀你很久了，是為了你才離婚的，你願意為我回家跟老婆離婚嗎？」從此以後，該主管停止追求，不再糾纏。

現今社會裡，這種自以為瀟灑聰明、自我感覺良好的人還真的不少，因為婚姻生活平淡無奇，就想重溫戀愛美夢，心存僥倖，想矇看看是否有天上掉下來的禮物，有的話就順理成章地收下，談一場風花雪月；如果獵物沒到手，反正還有溫暖的家做避風港，因此不斷設局，等待新獵物掉落預設的陷阱中。

人的起心動念就在一瞬間，種善因未必得善果，但種惡因必不得好果。不是不報，只是時候未到。既然選擇了婚姻，如果再有心儀的對象，就把它當做美麗的風景來欣賞，人生處處皆美景，選擇你所愛，愛你所選擇，好好安頓漂浮的心吧！