〈婚姻幸福學〉硬碰硬爭對錯 好傷感情

2017-06-25

文／諮商心理師 張璇

金恩博士有句名言：「我們無法和睦相處，是因為害怕彼此；我們害怕彼此，是因為不了解對方；我們不了解對方，是因為沒有好好溝通。」伴侶之間討論事情和交換意見不難，沒辦法好好溝通才是最大障礙，原因往往是彼此在過程中的許多內在感受沒有被了解和處理。麻煩的是，後現代小夫妻個個伶牙俐齒，又多是家裡的寶貝，在婚姻照妖鏡裡原形畢露後，一開口便唇槍舌劍拚個你死我活，感情因此愈吵愈薄。

唇槍舌劍不認輸 刺傷夫妻關係

亞美（化名）和力平（化名）常為了生活習慣的不同而爭吵，連衣服要曬反面還是正面、早上洗澡還是晚上洗，都可以爭得面紅耳赤。每次力平想心平氣和好好談，卻總會被妻子咄咄逼人的語氣或說話帶刺激怒，時常按捺不住不悅而大力反擊，甚至說出很傷人的話。而亞美則對於力平的喜歡唱反調、吵架時總是「據理力爭」，事後也不太會主動道歉感到很傷心。「性別平權時代，不能甚麼都要男人讓步吧！」力平說，無法接受亞美在兩人想法不同時總是堅持自己是對的，也不認為一定要百依百順或完全迎合對方才叫愛。雙方都覺得對方脾氣很硬，羨慕別的夫妻床頭吵床尾和，又不知如何改變容易彼此傷害的舞步。

自我覺察內在情緒 接納妥協讓一步

看過不少像亞美和力平這樣的怨偶，常為了意氣之爭而兩敗俱傷。互不相讓，往往和雙方「想過自己想要的生活」的需要有關，即使只是為了想更被重視或悍衛自主性，如果做法不當，便易衍變成權力之爭，甚至埋下分手的種子。

依我個人的觀察和體會，關係能否「不傷人也不內傷」地走下去，關鍵在於是否處理、接納彼此的歧異，讓彼此更有妥協的空間和意願。這些接納和妥協，常來自於個人看待關係的心境和眼光不同，而這些不同又與「自我覺察」息息相關。以下提出三個小建議，提供容易硬碰硬的伴侶們參考：

1. 覺察自己內在的情緒和想法

問問自己為什麼這麼堅持？不讓步的根源是甚麼？

在演講場合談職場人際或親密溝通時，我常會使用到一張「兩個人分別站在地上橫寫的數字兩邊，爭辯著自己看到的數字正確」的圖，左邊的人看到的數字是「6」，右邊的人看到的卻是「9」，兩人爭得死去活來，都認為自己所見才正確，其實雙方都沒錯，只是在不同的位置看見的內容不同。許多聽眾看到這幅圖都若有所思或微笑，或許連結到許多自己和另一半爭執的情境而心有戚戚焉。

有些時候，連自己也搞不清楚到底為甚麼要那麼劍拔弩張、說那麼多氣話、重話？不願妥協、退讓，常是因為覺得自己的堅持沒有錯，或認定對方已踩到我們的底線，而這些堅持與回應方式的背後，往往受到原生家庭經驗和過往感情經驗影響極深；某些已被內化的人際互動模式和信念（婚姻觀），常不自覺地讓我們容易負面解讀事情和啟動防禦機制。父母如何處理他們的衝突？他們如何表達情緒？親子之間的互動模式是如何？若對這些影響有更多的覺知和探索，找出親密關係受阻的真正原因，便能強化尊重和信任，讓彼此更靠近。

2. 覺察自己的溝通表達模式

想一想再回應，留意自己的有聲無聲訊息「說」了甚麼。

夫妻溝通的藝術和「怎麼說」息息相關，而「怎麼說」，不僅和語文表達有關，「肢體語言」也很會傳遞訊息。有時我們以為自己好像沒說甚麼，但肢體語言（眼神、姿勢或表情）卻可能充滿輕蔑和不屑。在關係裡常有的盲點是，我們總是不斷放大對方的缺失與不如己意的點，卻常忽略自己的執著與鑽牛角尖。

對方情緒激動或用詞尖銳，多半是因為覺得被指責、想表達內心的不滿，或試圖讓人更瞭解自己，此時若極力辯解或一直講道理，像是在強調自己才是對的而對方是錯的，可能使對方感到自尊心受損而更緊繃。

不妨試著覺察自己溝通時使用的言語和語氣、表情究竟傳達了甚麼訊息？是使對方覺得被聆聽和同理，還是容易令對方覺得受傷、被否定，而心生防衛？有句話說：「一言過重，千言無用。」為避免造成難以修補的傷口，無論有聲無聲訊息的表達都很重要，不得不慎。

3. 加強親密，化干戈為玉帛

以笑容、幽默和感激轉換氣氛。

從相知相惜，到兩人變得不時互戟互殘，之間到底發生了些甚麼？或許雙方都漸漸忘了對方的好，而一直想著、重覆講著自己想要的。對於吵架時的內在想法和溝通表達有更多覺察後，可以再好好地想想，當對方做出一些令我們討厭的事情時，該如何做出反應才能巧妙地扭轉局勢？既然在乎輸贏和支配權爭奪的「破壞性」溝通很傷人，就多試試強調合作、折衷與協調的「建設性」溝通吧！

更多的寬容和退讓或許不會一夕發生，但希望彼此的關係更和諧、親近，不那麼針鋒相對，卻可以從一些簡單的互動轉化，比如「微笑」、「幽默」，和多一些「感激之語」。「有些話使人笑，有些話使人跳。」使人一秒大爆炸的話我們很會說，但如何多說一些讓另一半會笑的話呢？相信聰明的你／妳一定知道。即使嘴上不笑，心裡會笑也很好！