【心靈花草茶】楊桃香氛的晨間時光

2017-06-25

@鄭文晴

清晨，市場的攤販悄悄擺上一籃一籃的水果。碩大，充滿香氣，帶著金黃光澤的楊桃，切成片狀後在盤子裡變成一片片的星星，在每個孩子的童年裡閃閃發光，我的記憶也回到兒時無憂的歲月裡。

曾經，在某座農場。結實累累的楊桃樹在翠綠的山丘上享受著撒下的陽光。落在草地上熟透的楊桃充滿著濃濃的香氣，混合淡淡青草香，勾引著唾液的分泌。自然的香氣令人心曠神怡，舒暢無比。

現在還找得到這樣宜人的景色和氣味嗎？我常常回想。

想回到那個種滿楊桃樹的山丘上，尋找英文名字叫星星果的可愛果實，品嘗在樸實無污染的大自然裡才找得到的滋味。

停下腳踏車，我在水果攤前挑選著美味楊桃。記憶裡母親傳授的挑選秘訣是果實大，端正對稱，稜片肥厚，有重量感，再加上金黃有光澤。

我仔細挑選著，希望星星果豐富的維他命與酸甜的滋味可以趨走心裡的疲累，就像我最近在做的覺察練習一樣。

覺察就是練習觀心、觀物。在行色匆匆的日子裡靜下心，放下手中的事，去享受當下。

我想仔細的去欣賞楊桃特殊又美麗的外形，那如同星星的可愛模樣。

想去欣賞她美麗的色澤，黃澄澄的，像天上的月亮。

也期待品味她的酸甜，品嘗那滲入口中的多汁，豐富又多層次。

如果咬到的是果皮的澀味和粗纖維，我也會笑一笑，淡然的接受，就像接受人生裡可能遇到的不美好。

每一天，我認真的享受生活，實踐對覺察的練習。我的心不追悔過去，不憂慮未來，就只是單純的享受美好的這一刻。

今晨，因為練習放慢心的步調，練習體驗生活裡最單純的美好，沈醉在楊桃的香氛裡，我與內在的自己有了一個美麗的晨間時光。