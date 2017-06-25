【食光走廊】往昔的夏日南瓜粥

2017-06-25

@陳文榮

童年夏天炎熱，母親喜歡煮各樣的粥品，如菜瓜（絲瓜）粥，菜豆粥，芋頭粥，南瓜粥等。

南瓜盛產時，母親叫我們到菜園裡摘一個回家。個頭長到排球那麼大時即可採收，隨便挑一個割下來帶回家交差，午餐就要吃淡而無味的南瓜粥了。

南瓜對半剖開，一半夠全家入食用，另一半就送給鄰居分享。南瓜切成三公分左右正方形，去掉南瓜子備用。

熱鍋倒油，擺紅蔥頭入鍋提味，放入切塊南瓜，略炒，放入適量白米，倒入適量水份，等米粒煮熟，加鹽巴即可起鍋。

光吃南瓜粥，清甜南瓜，口味太單調。母親另炒一道小菜來配飯。家裡醃製菜梗，從瓦甕中撈出來，洗乾淨，切細，備薑，辣椒，放油，入鍋炒熟，就成了一道開胃小菜，微酸口感中帶點辛辣滋味，非常下飯。

母親不想炒小菜，另一個瓦甕中醃製白蘿蔔就成了最簡便小菜，撈幾片出來，洗乾淨，切成片狀，擺在碟子裡，餐桌上唯一的一盤菜，白淨的醃蘿蔔，配南瓜粥，打發一餐。

南瓜收成後，放廚房角落，可以放很長一段時間，除了煮粥，母親也常拿來做菜，餐桌上擺一碗公金黃的南瓜，經常吃，吃膩了，也不敢抗議。

家裡經濟拮据，收入不豐，難為母親為三餐傷腦筋。一家之主的父親雖然不愛吃南瓜，只好全力配合。

懷想往昔艱苦歲月，能填飽肚子，就是無限的幸福。