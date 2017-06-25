2017-06-25

文‧攝@心岱

「紋章」是昔時歐洲貴族象徵身分地位的標誌記號，起源於上古時代，不同的部落就企圖用具象的方式展現他們的特色：服裝和頭飾分別以不同的顏色及符號彰顯，尤其是動物符號及相應的各類神祇。這種風俗延續到文明出現，各方霸主爭戰中的旗幟、戰士的盾牌，都紛紛擁有自己的圖騰，以強化力量，繼而分辨敵我。

中世紀和平時代，這些圖騰逐漸從象徵發展出實用性的變革，當時騎士之間流行武技競賽與表演為目的的各項活動，全身披掛盔甲的騎士，拿著繪製有紋章的盾牌，除了證明他是誰外，也讓主持者辨認其身分以做評判輸贏。如此，累積了相當口碑的紋章，成了聲望的代表。

隨著時間推移，騎士之外，君主或貴族也開始利用紋章裝飾其城堡、莊園，向眾人宣布他們是世界的中堅份子，並展現友好、虔誠、熱情與責任。

集象徵意義於一身的紋章，在設計上有一定的規制，那就是「護盾獸」、「持盾者」、「銘言」、「寓意物」以及「盾牌」的組成元素，尤其是用來當做「符號」的動物，都以猛獸或猛禽為主，如代表勇往直前的獅子、豹、戰馬、獵狗、野豬、老鷹等等。

然而，可愛的貓到底象徵什麼？竟然在紋章的歷史上也沒有缺席，據說，那是因為「貓」（Cat或Chat）的發音充滿安定、祥和的感受，蘇格蘭就有一貴族，以蘇格蘭的野貓當做護盾獸，英國也有愛貓人以虎斑貓設計成家族紋章，更有一個發達之人，為了感謝家貓帶給他的好運，而將貓叼著老鼠的圖樣印在紋章上。

隨著貴族的廢除，法國大革命後，貴族的紋章逐漸消失了，但這些古老世代輝煌的記號，開始出現在古董商店或旅館的櫥窗，成了觀光客、收藏家蒐集的逸品，其中貓的紋章更是拍賣場上的搶手貨。

時至今日，貓的紋章出現在精品店中，繪製在現代瓷器的杯、盤上，令愛貓族眼睛一亮，愛不釋手而搶購一空，這「貓紋章」是以幽默筆法，展現古典紋章形制的趣味，盾牌上有鼠肉、咖啡、方塘，圍繞的絲帶寫有「銘言」，兩旁的護盾獸：左是廚師貓、右是食客貓，上方站著戴皇冠的貓。儘管貓無法與猛獸匹敵，卻是人間不可或缺的「吉祥物、守護神」，對於現代家庭，這面令人莞爾的紋章，可說是福至心靈的象徵。