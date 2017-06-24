2017-06-24

@陳琨和

「你在幹什麼！」總經理的聲音突然在我身後響起。

糟糕！上班摸魚看網路新聞被抓到。

總之，先道歉再說。我轉向後面，打算向總經理低頭認錯，才發現我身後沒人。

怎麼回事？總經理人呢？

話說，以前摸魚從沒被抓到過，因為我很會認腳步聲。

沒有聽到總經理走向我的腳步聲啊，也沒有聽到他離開的腳步聲。奇怪。

算了，專心工作吧。在我要關掉新聞網頁時，注意到一則快報。

「科技公司老總XXX出海釣魚，疑似不慎墜海，目前下落不明，船上遺留一雙皮鞋。」