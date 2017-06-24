【苦水啤酒海】獨居女子的水難

2017-06-24

@郭梅霞

從小到大，一次又一次的搬家，四處漂泊的成長歲月，讓我的內心一直處於徬徨不安的驚慌。二次單身後，尋找一棟遮風避雨的房子成了我急切目標。尋尋覓覓近一年，終於決定這幢七樓公寓，經過簡單裝修，以淡藍、淺粉與灰色系佈置的房子，潛藏我雲淡風輕的內心渴望，一顆沉浮的心終於塵埃落定。

居住公寓二十多年，原以為是安身立命的地方，雖然聽說，有了歲月的房子就會有不同問題出現，只是，嚴重情況讓人難以想像。

第一次，當水管的水從陽台排水口湧出時並不多，就像滾燙的水冒了幾次，漫至半途又慢慢退回，一切歸位。但是，多次後，湧出的水似乎越來越多，不但溢滿陽台，且從陽台漫進客廳。我大吃一驚，趕著拿出所有大毛巾、大抹布企圖圍堵，水卻穿過毛巾逕自向電視櫃行去。

向守衛反應，他說：水管堵塞了。他建議請人通水管。通水管的老闆是一對夫妻，攜來長長鐵管，把鐵管一次又一次伸進陽台水管，勾出一些菜渣、菜瓜布、黑色頭髮。

水管暢通後，大概半年光景，情況又重現。從七樓直下三樓排出的廢水全湧進我的住家？通水管老闆告訴我：大樓二樓水管有個彎折，所以容易塞在二樓。難道沒有更好辦法？我找上公寓主委，他也有他的想法，他覺得除了家用廢水，七樓陽台排水管，下大雨時更可怕。所以他幫我塞住其中三個排水口，希望減少水的排出量。

一天，從醫院做完化療回來第二日，整日噁心嘔吐，極度不適讓我身體虛弱無力，坐在客廳，看著屋外豪大雨，心有隱隱不祥預兆。果然，這回排水口冒出的水像湍急溪流，滔滔滾滾，很快就向客廳淹了進來，我直覺找守衛室求救，僅僅邁了一步，虛弱身體一個踉蹌差點摔倒在地。扶好牆壁，稍事休息，心裡不斷告訴自己：不要急，不能急。其實守衛室距離不過二十公尺，一定可以的。一面調整步伐，緩慢的、艱難的拖著無力雙腳向著守衛室走去。

守衛聽完我話，搶著跑上樓，拿起住家牆角畚斗一次次舀水朝窗外潑出。好不容易走回屋子的我，坐在沙發，眼睜睜看著水流在我腳下一分分漲高，卻發現全身再無半分力氣。

慶幸的，居住對面太太，從我敞開大門，看到我的窘況，她很快衝進來，加入舀水行列。這兩人，一個在陽台舀水外潑，一個負責客廳水流。而我這個主人雖然經過休息，還是像個漸凍人一樣，只能癱在沙發動彈不得。

屋外是無邊無際豪大雨；屋內千管萬水全灌進我屋子。這一刻，才知道，原以為遮風避雨的房子其實是如此脆弱不堪。

事後，我問公寓主委：不是塞住七樓陽台三個排水口嗎？他的回答也很乾脆：因為怕豪大雨造成七樓陽台淹水，所以拿掉了。明知水會湧進我的住處，但他選擇犧牲我的住家？

在水電師傅建議下，他把陽台和客廳排水口以水泥堵住，讓我自成一管，從陽台打孔，直接拉水管到一樓。以後水管的廢水會朝哪一樓去，我不知道。外觀巍峨的大樓，堅固的水泥牆內是四通八達的管子，像一幢生命共同體，若不能有共識，共同維護水管的通暢，無奈下，只能選擇獨善其身。