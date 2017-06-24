【異色童話館】西遊記

2017-06-24

@希瓦

有一個姓唐的研究生，同學都叫他「唐生」，他來自書香世家，一路順遂讀到博士班。他27歲那年感到迷惑，論文寫不出來，又與教授理念不同、嚴重代溝，更慘的是，女朋友也突然提分手。

連串挫折後，唐生決定休學，聽朋友建議去壯遊，他想在路上思考人生哪裡出錯。唐生選一條古文明的西行路線，從大陸西安入口，途經新疆、烏茲別克、巴基斯坦，終點在印度。

出發前他和團隊找了當地嚮導，沒想到，對方卻派來三個青少年。「沒問題的，他們神通廣大。」部落老大說。唐生便稱呼他們小孫、小朱、小沙。

跟青少年真的很難相處，小孫血氣方剛、小朱好吃懶做、小沙自卑退縮，他們常推責、吵架，很不願意來此工作。唐生光要讓他們接受任務、彼此合作就花了很久功夫。

西方一路上都是險峻地形，溫差、食物及飲水都是挑戰，還有昆蟲野獸帶來的疾病，還好三個年輕嚮導發揮野外求生技能，保護唐生團隊安然渡過。他們經過很多國家，文化習俗也不相同，唐生則機會教育，諄諄教誨做人處事的道理。

一個大男生帶著三個小男生，協同走了幾個月，他們患難與共、教學相長，是一份師徒之情也是忘年之交。

過程讓小沙領悟「淨」，清靜心讓他不再膽怯；小朱領悟「能」，守戒熄滅貪欲，開始擁有能力；小孫領悟「空」，放下執著，不再對表面結果衝動。唐生也有所得，他明白了旅程不是逃避，而是取經，他決定回國完成論文，並專題在青少年研究。團隊最後在印度解散，他們約定若干年後再相見，目前先在網路開一個粉絲頁〈西遊記〉，共筆旅行見聞，也互相聯絡。