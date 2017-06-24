2017-06-24

@Castle

他也是沒有辦法了才出此下策。

這個男人將車停在樹林裡，扛起後車廂的麻袋，小心翼翼沿著山裡的小徑走。麻袋裡的女人已經吃了安眠藥陷入昏睡，男人邊走邊想著，倘若不是她死都不肯分手，他也不會真的決定置她於死地。

他要和老闆的女兒結婚了，儘管當初只是想著隨便搭訕，沒想到真的讓自己成了金龜婿。這或許就是命運吧！男人將麻袋從懸崖拋下，看著巨浪將其吞噬。萬幸她是個孤兒，也很少和親戚往來，朋友更是沒幾個，他剛開始還覺得她孤僻不好，這下子倒省了麻煩。

了結一樁心事，男人興沖沖回家，還跟未婚妻通了電話，想著明天就要和未婚妻同居了，住在那豪華的房子裡該是有多麼愜意！這夜裡，他睡得特別香甜，耳邊隱約聽見大雨滂沱的聲音，又過了一會兒，突然感覺身體冷了起來，接著便發著抖醒來了。

一張眼，女人搭著濕髮的臉就這麼出現在床邊。

「啊！」男人驚叫起來：「鬼啊！」

「我不是鬼喔！」女人撒嬌似地說：「我好好活著呢。」

怎麼可能？他仔細一看，整間房都淹了水，床鋪如同孤舟一般在水上搖晃。女人的身體赤裸，下半身隱沒在水面下。她雙手搭著床沿，問他：「你聽過人魚公主的故事嗎？」

男人一愣。「化成泡沫的那個人魚公主？」

女人點頭說：「對啊，但其實人魚公主沒有變成泡沫喔。她和王子幸福生活在一起了，因為擔心人魚的後裔被騷擾所以才竄改了故事的結局。我就是人魚的後代呦！」

「怎麼可能……」

「所以你是淹不死我的。」

只見她雙手一抓，抓住了男人的腳踝，將他從床上往下拖。噗通一聲，他落入了水裡。

「親愛的，我們會永遠在一起的喔！就像你一開始承諾我的那樣……」

他聽著耳邊的低喃，感覺一雙冰冷的手臂緊緊箍住他的胸口，而想說的話，變成一長串泡沫，緩慢地飄上水面。