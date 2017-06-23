2017-06-23

@李子

在臉書看到一篇放閃文，純白瓷盤裡蜷曲著滿滿粉嫩的蝦，新婚女人無限嬌嗔的文字：「他總幫我把蝦剝得好好的。」那洋溢著被嬌寵的幸福，對她而言好像是上一個世紀的事。

她指著照片對丈夫說：當年結婚時，你也這樣幫我剝蝦的。

丈夫頂著一頭黑白夾雜的頭髮，笑出兩道法令紋說：吃太多蝦不好，膽固醇很高哪！

女人總是難忘婚前的浪漫，新婚的被寵愛，那些被捧在手心的幸福，好像被蒸透的露水，被融化了的棉花糖，只留下淡淡遺跡。

女人愛吃海鮮，蝦子、小卷、花枝，無一不愛。結婚多年後，在家庭與事業交相逼迫下，有工作壓力，有照顧小孩的疲累，吃飯時一人抱孩子，一人囫圇吞棗，他們少吃帶殼的蝦，豌豆蝦仁、鳳梨蝦球似乎比較好下手，就算吃帶殼蝦也是忙著幫孩子剝好，挾進他們的碗裡，男人好久沒有幫女人剝蝦了。

那一次她難得拋夫棄子，與姊妹到泰國走走，同團中巧遇一家公司的員工旅遊。帶隊的老闆長相斯文，中等身材，卻有著事業成功的典型：豪氣、幽默、體貼，沿途笑聲朗朗，喜歡幫她拍照，吃飯時常坐同一桌，很聊得來。有一頓飯吃海鮮大餐，恰巧他坐在旁邊，主動為她剝蝦，純白瓷盤裡蜷曲著幾隻粉嫩的蝦，她連聲道謝，不敢迎接他眼裡的笑意，回國入關前，她悄悄把他給的名片丟進垃圾桶，老公打電話來了：我已經快到機場了，我在3號會面點接妳。在重要時刻，丈夫還是體貼周到，只是少幫她剝蝦而已。

如今兩人年已半百，步入婚姻空巢期，婚姻像水，波瀾漸平，但平淡中有甜味。他為她洗碗，她幫他剝蝦，相伴的日子，已無需計較誰驕寵誰了。